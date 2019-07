Thái Thùy Linh gây tranh cãi khi làm MV ca khúc người lớn cho con gái

Phần minh họa và lời bài hát dành cho người lớn

Chỉ vài giờ ra mắt MV, ca sĩ Thái Thùy Linh đã nhận rất nhiều phản hồi và ý kiến trên kênh YouTube của cô. Ngoài những lời khen cho hai bé Thái An và Bảo Huy (bạn diễn) đến từ Hà Nội bởi MV có đầu tư, ''đốn tim" cộng đồng mạng qua nhiều chi tiết đáng yêu thì cũng có một số nhận định cho rằng không nên giúp con làm “người lớn” quá sớm.

Bảo Huy và Thái An trong MV. ẢNH: NSCC

Chị Bảo Thu (có con gái 10 tuổi) sau khi xem MV có ý kiến: “10 tuổi các con đang ở lứa tuổi học hỏi, khám phá nhiều thứ từ tình yêu, giới tính, cơ thể, đến môi trường xung quanh. Việc làm MV ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của con gái là rất nên làm. Tuy nhiên, phần minh họa và chủ đề bài hát này dành cho người lớn với những cung bậc cảm xúc về tình yêu, giận hờn, trêu đùa từ các cặp yêu nhau… Điều này tôi nghĩ không nên cho con mới 10 tuổi thể hiện sớm”.

Một số ý kiến của các phụ huynh khác cho rằng Thái Thùy Linh có thể chọn một bài hát có nội dung phù hợp hơn cho hai bé thể hiện không có gì khó, đâu nhất thiết phải chọn ca khúc tình yêu của người lớn này.

Muốn dành cho con kỷ niệm đẹp

Dẫu vậy, MV cũng nhận nhiều lời ủng hộ về sự thể hiện dễ thương, trong sáng qua cách thể hiện của hai bé. “Không có gì đáng lo ngại cho các bé cùng trang lứa khi xem MV bởi các con giờ rất thông minh, nhạy bén… Các con biết điều gì nên và không nên làm”, chị Hiền Anh ở Bình Thuận nhận xét. Xem MV, có thể thấy Thái An có năng khiếu âm nhạc từ rất sớm và bản thân Thái Thùy Linh muốn cho con tự do phát triển khả năng. Ca sĩ cho biết, Thái An thường xuyên cùng mẹ mang tiếng hát đến các chương trình thiện nguyện, bệnh viện, nhà mở, mái ấm tình thương...

Bé Thái An trong MV ẢNH: NSCC

MV được ca sĩ Thái Thuỳ Linh đưa lên kênh YouTube

Cũng theo lời nữ ca sĩ, bài hát do chính Thái An chọn nên cô tôn trọng quyết định của con và đứng sau để tư vấn, hỗ trợ điều con thích làm. “Trong một lần cả nhà đi cắm trại qua đêm trên biển, con gái hồn nhiên hát Anh nhà ở đâu thế (của 2 ca sĩ B Ray, Amee) và biểu diễn say sưa bên ngọn lửa trại giống như một sân khấu đích thực. Tôi mới hỏi bé, sắp tới mẹ có thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới, con có muốn làm MV không? Ngay tập tức bé đã đồng ý nên tôi thực hiện MV này cho con thôi”, Thái Thùy Linh bộc bạch.

Trước các phản hồi chưa tích cực cho rằng tại sao Thái Thùy Linh lại cho con cover một sản phẩm âm nhạc người lớn, cô chia sẻ: “Lời bài hát có hơi lớn so với con, nhưng khi nhìn Thái An thể hiện một cách thích thú và say mê vì bé muốn được làm giống như ca sĩ Amee (ca sĩ thể hiện MV- PV) thì mọi lo lắng của tôi không còn nữa. Tôi xem đây là một sản phẩm kỷ niệm tuổi lên 10 của bé”.

Một số lời bài hát và cảnh trong MV gây tranh cãi. ẢNH: NSCC

Được biết, để phù hợp cho tuổi lên 10 của Thái An và Bảo Huy (9 tuổi), đạo diễn đã thay đổi một số chi tiết hơi “người lớn” trong kịch bản bài hát. Ngoài phần diễn xuất tự nhiên, đoạn rap của Thái An cùng mẹ Thùy Linh nhận được nhiều lời khen.

Vì niềm đam mê từ con gái nên Thái Thùy Linh khẳng định nếu con chọn theo đuổi âm nhạc, ca hát chuyên nghiệp cô sẽ hết lòng ủng hộ.