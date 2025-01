Will Smith tham gia phim 'Ma trận' mới sau bê bối chấn động?

Mọi chuyện bắt đầu khi mới đây, Will Smith đăng trên Instagram cá nhân một bài đăng bí ẩn tiết lộ bản thân đã từng từ chối vai chính Neo trong bộ phim khoa học viễn tưởng Ma trận ra mắt năm 1999 do Lana Wachowski và Lilly Wachowski đạo diễn.

Will Smith cho biết bản thân đã từng từ chối tham gia Ma trận ẢNH: FBNV

Bài đăng trên Instagram có phông chữ máy tính theo phong cách phim cho biết "Năm 1997, khi 2 nhà sản xuất Wachowski đề nghị Will Smith vào vai Neo trong Ma trận, Smith đã từ chối. Anh ấy thay vào đó đã chọn Wild Wild West vì tin rằng tác phẩm này là phù hợp hơn vào thời điểm đó. Tuy vậy, có một câu hỏi vẫn luôn tồn tại: Ma trận sẽ như thế nào nếu như Will Smith lựa chọn khác đi? Tỉnh thức đi Will… Ma trận đang đến…".

Quyết định nói trên cho đến ngày nay khi nhìn lại hóa ra là một chọn lựa tương đối đối sai lầm, khi trong lúc Ma trận đã trở thành một cú hit định hình cả một thế hệ khán giả trong ngành công nghiệp điện ảnh thì Wild Wild West - bộ phim xoay quanh cuộc nội chiến Mỹ - lại thất bại thảm hại, bị các nhà phê bình hạ thấp và doanh thu phòng vé tương đối lẹt đẹt.

Tuy nhiên với thông tin mới này, theo các nguồn tin đáng tin cậy của tờ The Hollywood Reporter, khả năng Will Smith tham gia vào phần phim mới là rất thấp. Được biết, dự án lần này sẽ do đạo diễn Drew Goddard và hãng Warner Bros. sản xuất.

Ra mắt cách đây hơn 25 năm, Ma trận đã khuấy động trí tưởng tượng của khán giả bằng một câu chuyện xoắn não, hiệu ứng đặc biệt vượt trội và màn trình diễn ấn tượng của nam tài tử Keanu Reeves.

Bộ phim thu về 467 triệu USD trên toàn thế giới vào thời điểm đó và đã trở thành một chuẩn mực của văn hóa đại chúng. The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions được phát hành liên tiếp vào năm 2003 để mở rộng loạt phim, trong khi đó The Matrix: Resurrections cũng vừa ra mắt vào năm 2021.

Tạo hình của Will Smith trong Wild Wild West ẢNH: IMDB

Phần mới nhất này sẽ do Goddard - biên kịch kiêm đạo diễn đứng sau bộ phim Người về từ sao hỏa được đề cử giải Oscar cũng như các tác phẩm nổi tiếng khác như The Cabin in the Woods và World War Z viết kịch bản và đạo diễn.

Đây sẽ là bộ phim Ma trận đầu tiên không do nhà Wachowski đạo diễn, mặc dù Lana Wachowski sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất điều hành cho dự án mới.

Những năm gần đây, Smith đang chật vật trở lại làng điện ảnh khi phải đối mặt với bê bối sau khi tát người dẫn chương trình Oscar - Chris Rock trên sóng truyền hình trực tiếp vào năm 2022.

Bộ phim gần nhất của anh là Bad Boys: Ride or Die do đạo diễn Martin Lawrence đáng tiếc lại không thành công đúng như mong đợi.