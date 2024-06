Will Smith đang cố gắng 'chuộc tội' tại Hollywood?

Phim Bad Boys: Ride or Die (đạo diễn: Adil El Arbi và Bilall Fallah) vừa ra mắt khán giả thế giới, trong đó có Việt Nam. Nội dung phần phim thứ 4 nối tiếp với phần phim thứ 3 là Bad Boys for Life (2020). Phần 3 này thành công về mặt thương mại với tổng doanh thu 426,5 triệu USD toàn cầu, nhưng quãng thời gian này diễn ra trước sự kiện nam diễn viên tát đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu trao giải Oscar ngày 27.3.2022.

Nam diễn viên ký tặng người hâm mộ khi phim Bad Boys: Ride or Die ra mắt tại Đức ngày 27.5

Sau sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới, tên tuổi của tài tử bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và tác phẩm điện ảnh Emancipation là một trong những ví dụ điển hình đó. Phim bị chê về mặt chất lượng khi nhận mức chấm chỉ 45% trên Rotten Tomatoes từ các nhà phê bình, bị khán giả "quay lưng" với mức chấm chỉ 59% từ hơn 1.000 đánh giá.

Phim Bad Boys: Ride or Die thuộc thương hiệu quen thuộc ra mắt khán giả từ năm 1995, gắn liền với tên tuổi của Will Smith và bạn diễn Martin Lawrence, được giới quan sát nhận định là "phép thử" của Will Smith để xem anh còn sức ảnh hưởng ở Hollywood sau bê bối Oscar hay không. Bad Boys: Ride or Die là phim anh vừa đóng chính vừa ngồi ghế sản xuất, ra mắt 2 năm sau "ồn ào" tại Oscar.

Một người quen của tài tử nói với People rằng: "Tôi nghĩ anh ấy đã sẵn sàng hâm nóng tên tuổi trở lại sau khi chìm sâu trong tai tiếng. Anh ấy luôn là một nghệ sĩ kín đáo chuyện đời tư, nhưng lại thích thu hút trên màn ảnh rộng và điều ấy hoàn toàn phù hợp với tài năng của anh".

Tác phẩm Bad Boys: Ride or Die được sản xuất với kinh phí 100 triệu USD, nhiều hơn 10 triệu USD so với phần 3 và được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại phòng vé. Một nguồn tin nói với People "Will Smith đã có thời gian để chú ý đến những vấn đề cá nhân và đang làm tốt hết mức có thể... Anh ấy muốn tiếp tục tiến đến phía trước để giữ vững sự nghiệp".

Phim Bad Boys: Ride or Die đã tìm được "đầu ra" tại thị trường tỉ dân Trung Quốc (ra rạp 22.6) bên cạnh thị trường lớn là Bắc Mỹ (ra rap 7.6)

Dự án phim mới nhất có sự tham gia của tài tử là I Am Legend 2 cũng vừa được thông báo về tiến độ. Thương hiệu I Am Legend cũng là series ăn khách của anh, khi phần đầu (Francis Lawrence chỉ đạo) ra mắt năm 2007 và thu về số tiền trên 585 triệu USD toàn cầu, nhận về những đánh giá tích cực từ giới phê bình phim với mức chấm khá - 68% trên Rotten Tomatoes.

Nam diễn viên Michael B. Jordan, trong thông tin mới nhất được công bố trước truyền thông, nói ê kíp vẫn đang làm việc về kịch bản và sắp khởi quay I Am Legend 2. Anh cho biết thêm: "Tôi rất phấn khích để được đóng chung với Will Smith". Riêng đối với tài tử Will Smith, hồi tháng 12.2023 anh cũng chia sẻ nhiều tình tiết về phần phim mới nhất này, rằng nhân vật anh thủ vai năm xưa vẫn còn sống.

I Am Legend 2 chưa rõ khi nào khởi chiếu, nhưng sau Bad Boys: Ride or Die - "phép thử" của nam nghệ sĩ tại phòng vé, Will Smith sẽ tái xuất trong năm 2025 với phim Karate Kid (Jonathan Entwistle chỉ đạo) có Thành Long tham gia. Anh ngồi ghế sản xuất dự án.