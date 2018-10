Thảm đỏ liên hoan phim quốc tế: ‘Sao’ Việt át cả ‘sao’ ngoại

Lễ khai mạc đã diễn ra tối 27.10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Chúa tể của những chiếc nhẫn, Cướp biển vùng Caribbean… được chú ý hơn cả. Diễn viên Úc David Wenham , người đã tham gia trong nhiều phim Hollywood như… được chú ý hơn cả.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ quốc tế tham dự lễ khai mạc có thể kể đến một số thành viên đoàn làm phim tranh giải hay tham gia ở hạng mục chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới như Student A (Hàn Quốc), The dark room (Iran), Pupa (Ấn Độ), Salt is leaving the sea (Indonesia)…

Ảnh Ngọc Thắng NSND Như Quỳnh và NSND Lê Khanh trên thảm đỏ

Trong khi số lượng nghệ sĩ Việt Nam có mặt tại lễ khai mạc nhiều hơn hẳn so với số lượng nghệ sĩ quốc tế. Có thể thấy nhiều gương mặt nghệ sĩ gạo cội như: NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh, NSND - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Hoàng Dũng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Vũ Đình Thân…

Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ như diễn viên Ngô Thanh Vân, Phương Anh Đào, Minh Tiệp, Nhan Phúc Vinh, Vân Trang, Trung Dũng, Nhật Kim Anh, ca sĩ Phương Thanh…

Ảnh NSCC NSND Hoàng Dũng và NSND Lan Hương

Là thành viên trẻ nhất và là thành viên đại diện Việt Nam của ban giám khảo phim dài, nhưng diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Viên cho hay, chị không thấy bị áp lực về điều đó.

“Cách nhìn nhận của mỗi người sẽ khác nhau. Tôi tự tin vì mình có bề dày kinh nghiệm, cọ sát trong quá trình làm phim của mình trong suốt những năm qua với cả vai trò sản xuất. Tôi tự tin mình đứng ngang hàng của những người còn lại”, Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ảnh Ngọc Thắng Diễn viên Ngô Thanh Vân và đạo diễn Nhật Bản Kôhei Oguri,

Phương Anh Đào, diễn viên của bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè (là 1 trong 12 bộ phim tranh hạng mục phim dài), chia sẻ: “Tôi thấy rất bất ngờ và vinh hạnh khi bộ phim mình tham gia được lựa chọn. Đây là niềm vui với những nhà làm phim trẻ. Đó là sự ghi nhận, chứ chưa kỳ vọng vào kết quả”.

Nữ diễn viên nhìn nhận về vai diễn của mình trong phim: “Vai diễn trong nhẹ nhàng và duyên dáng để giới thiệu mình đến mọi người”

Ảnh Ngọc Thắng Diễn viên Phương Anh Đào

Trong ngày 28.10, liên hoan sẽ tiếp tục với các hoạt động như chiếu phim tại các rạp chiếu, chiếu phim tiêu điểm điện ảnh Iran, chương trình phim Việt Nam đương đại tại các cụm rạp chiếu: Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Rạp tháng tám, Rạp Kim Đồng, cụm rạp BHD Star Cineplex.

Bên cạnh đó, sẽ có 3 buổi chiếu phim ngoài trời, chiếu các bộ phim Cô Ba Sài Gòn, Anida và gánh xiếc nổi (Argentina) và Giản đơn (Úc) tại vườn hoa Lý Thái Tổ từ ngày 28 - 30.10.

Cũng trong ngày 28.10, sẽ diễn ra hội thảo tiêu điểm điện ảnh Ba Lan.