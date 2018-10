Trung úy John Scarfield của Cướp biển vùng Caribe bất ngờ đến Việt Nam

David Wenham được biết đến với hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim bom tấn và ăn khách của Hollywood như Faramir trong bộ phim The Lord of the rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn), vai Carl trong Van Helsing (Khắc tinh của ma cà rồng), Dilios trong 300 (300 chiến binh) và phần tiếp theo 300: Rise of an empire (300 chiến binh: Đế chế trỗi dậy), trung úy John Scarfield trong Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù)…

David Wenham sẽ tham gia làm giảng viên tại Trại sáng tác HANIIFF – hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5. David Wenham chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đến Hà Nội, cũng như về hoạt động điện ảnh của mình.

Lý do nào khiến một nghệ sĩ bận bịu như anh nhận lời đến Hà Nội và trở thành giảng viên của trại sáng tác HANIFF?

Diễn viên David Wenham: Việt Nam là nơi tôi muốn đến. Tôi thấy rất hứng thú với những nền điện ảnh trẻ, tiềm năng như các bạn. Tôi luôn muốn giúp dỡ những người đang bắt đầu với điện ảnh, họ có thể là những diễn viên trẻ, hay những nhà làm phim trẻ và họ đến từ nền điện ảnh trẻ.

Anh đã chuẩn bị những gì để mang đến cho những học viên trẻ?

Bạn biết không, tôi sẽ không mang đến cho các em những giáo trình, hay những tài liệu trong cuốn sách, mà đó là chính bản thân tôi. Tôi đến đây không có gì ngoài kinh nghiệm của chính bản thân mình. Chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau những vấn đề cụ thể của các em và tôi sẽ chia sẻ với các em những bài học mà tự chính tôi đã đúc rút được từ việc diễn xuất lẫn làm phim.

Ảnh TL Diễn viên David Wenham được biết đến với vai trung úy John Scarfield trong Cướp biển vùng Caribbean

Làm phim ư? Đa phần công chúng vẫn biết anh với hình ảnh một diễn viên, chứ chưa biết nhiều về anh ở phương diện làm phim?

Tôi luôn mơ ước được làm một bộ phim để thử nghiệm. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc sẽ làm bộ phim đó như thế nào. Tôi không chuẩn bị điều gì và bất ngờ thực hiện chỉ trong vòng có 10 ngày. Đó là bộ phim Ellipsis xoay quanh câu chuyện về một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ ở giữa một thành phố đông đúc.

Những sự ngẫu nhiên đã kết nối họ với nhau và đưa họ vào chuyến phiêu lưu, làm xáo trộn cuộc sống bình thưởng của hai người. Bộ phim vừa mới phát hành vào năm ngoái. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng nhờ đó mà tôi được trải nghiệm rất nhiều điều.

Tham gia trong nhiều bộ phim bom tấn, và thực hiện bộ phim với kinh phí thấp. Theo anh, tiền có phải là yếu tố quan trọng để làm nên bộ phim tốt?

Tiền không quyết định được bộ phim đó hay hay dở. Tôi từng thấy có những dự án ngốn kinh phí "khủng" nhưng thực tế lại chưa chắc đã được đón nhận bằng phim có kinh phí thấp đâu.

Là diễn viên Úc đến Mỹ đóng phim Hollywood. Anh thấy cách làm phim giữa hai nơi có khác gì nhau?

Tôi vô cùng hứng thú khi làm phim ở nhiều quốc gia. Không chỉ có Mỹ, tôi từng làm phim ở nhiều nước khác, như Newzealand, Ấn Độ, Trong Quốc, Canada, Maroc... Tôi không nhận thấy sự khác biệt gì nhiều trong cách thức làm phim. Mọi người làm phim với những bước giống như việc vận hành một cái máy vậy. Điều khác biệt duy nhất mà tôi nhận thấy chính là văn hóa và con người.

Anh có thể chia sẻ kỉ niệm của anh khi tham gia bộ phim bom tấn Cướp biển vùng Caribbean?

Trong phim hẳn bạn sẽ thấy nhiều cảnh quay của trung úy John Scarfield trên thuyền, giữa biển mênh mông. Nhưng thực ra chỉ có đúng 1 cảnh quay là trên biển. Còn các cảnh quay khác đã được xử lý.

Có khó không cho một diễn viên Úc để có thể thành công ở Hollywood?

Tôi thấy rất lạ là đất nước chỉ có khoảng 20 triệu dân như Úc nhưng lại có rất nhiều diễn viên đến từ đất nước này thành công ở Hollywood. Rất lạ nhưng điều đó là sự thật.

Bí quyết thành công của riêng anh là gì?

Uống nước ở nước Úc (cười). Điều này thật ra tôi cũng không biết nữa (cười)

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!