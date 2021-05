Thần lừa lọc Loki đấu khẩu với tổ chức truy bắt tội phạm thời gian

Nối tiếp trailer trước đó mà hãng Marvel tung ra, đoạn clip "ra lò" sáng ngày 17.5 tiết lộ thêm vài manh mối khá thú vị, không phải về Loki (Tom Hiddleston) mà về Tổ chức Phương sai Thời gian kia. Song cũng cần điểm lại một chút về nội dung của series Loki: chuyện là ở bom tấn Avengers: Endgame (2019), ở một nhánh truyện, Loki đã ăn cắp được khối Tesseract và biến mất. Do đó, nội dung của series này theo dấu một Loki ăn cắp khối Tesseract và biến mất, gây xáo trộn dòng thời gian chứ không phải là Loki bị Thanos giết chết.

Sau khi bị bắt, Loki bị điều tới Tổ chức Phương sai Thời gian và bị tra khảo. Ở trailer đầu tiên, có cảnh thành viên TVA phát lại cảnh Loki ăn cắp rồi biến mất như một bằng chứng không thể chối cãi cho vị thần lừa lọc.

Ở đoạn clip mới này, trong thang máy, cuộc đấu khẩu giữa Loki và nhân viên Mobius M. Mobius (Owen Wilson đóng) diễn ra. "Anh đem tôi đến đâu đó để giết à?" - Loki hỏi; "Không, tôi đem anh đến đâu đó để nói chuyện chứ" - Mobius đáp; "Nhưng tôi không muốn nói chuyện", Loki tỏ ra khó chịu; "Nhưng anh thích dối trá, anh vừa mới làm đấy thôi", Mobius khịa, "Vì chúng tôi đều biết anh thích đối chất, như kiểu ba hoa ấy mà".

TVA là tổ chức có mặt trên truyện tranh Marvel từ năm 1986, được lập ra để ngăn chặn những thay đổi về mặt thời gian. Loki là series phim người đóng (live action) giới thiệu đến khán giả tổ chức này. Tổ chức TVA đưa ra lựa chọn cho Loki: hoặc là bị xóa sổ hoàn toàn, hoặc là phải sửa chữa lại dòng thời gian. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho nhân vật của tài tử Tom Hiddleston, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều sự thú vị.

Series Loki, bao gồm 6 tập, mỗi tập có thời lượng trên 40 phút, sẽ nối gót các series đã ra mắt trước đó trên Disney+ như WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier. Trong số rất nhiều dự án đã chiếu, dự kiến chiếu và đang trên bàn giấy của Marvel, có thể thấy, thời gian trở lại đây, "vũ trụ điện ảnh " Marvel khai thác nhiều chủ đề đa dạng. Bên cạnh những dự án trên, thời gian tới, Disney+ sẽ lần lượt cho ra mắt các dự án như Hawkeye, Ms. Marvel, Armor Wars ... với dàn nhân vật vừa lạ vừa quen.