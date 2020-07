Thanh Hà khoe giọng hát vừa độ chín trong đĩa than 'Tình hãy còn xanh'

Người yêu nhạc và đặc biệt là những ai dõi theo tiếng hát Thanh Hà, hẳn sẽ cảm nhận được rõ sự khác nhau của giọng hát Thanh Hà qua băng đĩa thu âm tại hải ngoại những năm 1990 và qua những đêm diễn tại phòng trà hay các buổi livstream của chị gần đây trong giai đoạn giãn cách xã hội . Ngoài yếu tố khách quan do kỹ thuật thu âm lúc bấy giờ, thì theo Thanh Hà, "mấy năm trở lại đây là giai đoạn tôi cảm thấy tự tin nhất với tiếng hát của mình, nhất là từ album Mong manh tình về (phát hành năm 2013, tên album cũng là một sáng tác của Đức Trí-PV)".

Cùng với giọng hát đang ở độ chín muồi như Thanh Hà chia sẻ hay những ca khúc vốn đã dở lại ký ức của giới mộ điệu qua nhiều thế hệ, để có được một không gian âm nhạc khiến người nghe nói chung và cả dân chơi âm thanh trong hôm ra mắt đĩa không ngớt xuýt xoa, không thể không nhắc đến những yếu tố cộng hưởng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, à, thì ra là thế…

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết, có rất ít ca sĩ hiểu biết về studio, nhất là microphone và Thanh Hà là một trong số rất hiếm ca sĩ mà khi thu âm đã hỏi sẽ thu bằng mic nào, đời nào… “Tôi chia sẻ điều đó ở đĩa này, âm thanh nghe ấm, gần và thật, là nhờ thu âm trên tube microphone huyền thoại Neumann M149. Tại sao tôi nên nói điều này, là vì ca sĩ khi hiểu biết về micro sẽ biết khoảng cách để tạo được hiệu ứng nhằm xử lý độ gần và xa sao cho ra âm thanh hay và tốt nhất, chứ không phải tôi hát hay rồi còn mic là do người chỉnh âm thanh lo lấy”. Do đó, cái hay ở đây, cũng như ở đĩa than này, không phải là âm thanh phát ra long lanh, mượt mà, mà hay chính là bởi nó tái tạo những gì thật nhất, bên cạnh sự liền mạch trong cảm xúc, mà giọng hát mang lại.