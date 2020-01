‘Thánh thả thính’ Osad trổ tài gói bánh chưng ngày Tết

Trở về Hà thành sau một năm bận rộn, Osad quyết định rủ rê đàn chị Trang Olive (quán quân cuộc thi Here we go) để tập tành gói và nấu bánh chưng đón tết. Để chuẩn bị chu đáo cho việc làm bánh, cả hai đã cùng nhau đi chợ để chọn mua lá dong cùng các nguyên liệu cần thiết. Đôi bạn hào hứng mặc chiếc áo dài truyền thống và cùng bắt tay thực hiện món ăn mang phong vị ngày tết này

ẢNH: NVCC