Tháo dỡ công trình trái phép xuyên lõi di sản Tràng An

Lúc 8 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty CP du lịch Tràng An, đã cho người tháo dỡ công trình trái phép xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Theo ghi nhận của chúng tôi, hơn 10 người được đeo dây an toàn, dùng máy đục, khoan phá các bậc thang, lan can cầu.

Từ 8 giờ sáng, nhóm thợ bắt đầu tháo dỡ cây cầu xây trái phép tại di sản Tràng An

Việc phá dỡ được thực hiện từ điểm giữa của công trình, nằm trên lưng chừng núi Cái Hạ. Phần được tháo dỡ đầu tiên là lan can 2 bên cầu. Sau khi đục, cắt, các thanh lan can được thu gom, xếp thành từng đống ven các khe núi chờ vận chuyển xuống dưới.

Các khối bê tông vỡ vụn cũng được nhóm thợ quét dọn, thu gom cho vào bao tải. Xung quanh khu vực tháo dỡ được che chắn bạt để tránh bụi bay và hạn chế rơi vãi xuống khu vực phía dưới.

Chính quyền địa phương, lực lượng công an cũng đã được huy động đến giám sát quá trình tháo dỡ công trình, cũng như đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước công trình và an ninh trật tự tại khu vực tháo dỡ.