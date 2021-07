‘The French Dispatch’ - ứng viên ‘đáng gờm’ tranh Cành cọ vàng 2021

Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Benicio del Toro, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Léa Seydoux, Frances McDormand… là những tên tuổi lớn tham gia The French Dispatch vừa được công chiếu và được giới phê bình đánh giá cao tại LHP Cannes 2021 (đang diễn ra ở Pháp đến ngày 17.7).

Bộ phim theo chân nhóm phóng viên làm việc cho một tờ báo ở Kansas (Mỹ), được mô tả là “bức thư tình gửi các nhà báo của tờ báo Mỹ trong một thành phố hư cấu của Pháp thế kỷ 20”, xoay quanh ba câu chuyện. Phim làm sống lại bộ sưu tập các câu chuyện được đăng trên báo The French Dispatch cùng tên, có trụ sở tại thành phố hư cấu Ennui-sur-Blasé của Pháp. Phim lấy cảm hứng từ sự yêu thích tờ The New Yorker của đạo diễn Wes Anderson. Hai trong ba câu chuyện xoay quanh các cuộc biểu tình của sinh viên vào tháng 5.1968 và cuộc điều tra vụ một họa sĩ giết người.

Ngôi sao Frances McDormand (vừa đoạt Oscar 2021 Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim Nomadland) đóng vai nhà báo Lucinda Krementz trong The French Dispatch ẢNH: IMDB

The French Dispatch cũng mang đến cái nhìn về nước Pháp, qua những cảnh quay cảnh sát sử dụng hơi cay để tấn công các sinh viên trí thức lầm lì. Ngôi sao Adrien Brody từng đoạt giải Oscar cho biết bộ phim là “tình yêu dành cho văn học và sự trân trọng văn hóa ”. Diễn viên Tilda Swinton nói với Reuters: “Đó cũng là lời nhắc nhở về phẩm giá của báo chí chân chính, bởi vì đó là điều có thật. Mọi người luôn nhớ rằng báo chí là một nỗ lực văn hóa vô cùng lớn và chúng ta thực sự nên tin tưởng vào báo chí”.

Giống như Bill Murray, Tilda Swinton thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim của Wes Anderson như The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom… Đạo diễn Wes Anderson nói: “Câu chuyện của The French Dispatch không dễ giải thích, kể về những nhà báo Mỹ có trụ sở tại Pháp. Đó là bức chân dung của những cây bút chiến đấu để viết những gì muốn viết. Đây không phải là một bộ phim về tự do báo chí nhưng nhờ phóng viên, bạn mới biết những gì đang diễn ra trong thế giới thực”.