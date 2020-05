‘Thế giới hôn nhân’ lại gây sốt vì cảnh ân ái

Không quá trần trụi và mãnh liệt như cảnh 18+ trong những tập trước, khoảnh khắc ân ái giữa Ji Sun Woo và Lee Tae Oh ở cuối tập 12 - đầu tập 13 Thế giới hôn nhân ( The World Of The Married ) xoáy sâu vào tâm lý của hai con người từng tổn thương nhau, nhưng không thể ngừng quan tâm đến đối phương. Riêng trong tập 13 mới chiếu tối 8.5, góc quay cận cảnh màn ôm hôn nồng cháy, giằng co và đầy tâm trạng của cả hai khiến khán giả bàn tán dữ dội.

Phần lớn người xem đều khẳng định đây là một trong những nụ hôn huyền thoại của phim truyền hình Hàn Quốc . Trên diễn đàn The Quo, một dân mạng nhận xét: “Màn khóa môi của họ không giống như kiểu hôn dễ thương hay trẻ trung của các nhân vật tuổi 20. Đây là nụ hôn rất người lớn và trưởng thành. Nó ướt át, gợi cảm và đẹp ngoạn mục”.

Cảnh nóng 18+ trong Thế giới hôn nhân khiến người xem vừa phấn khích vừa suy ngẫm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chủ đề về cảnh nóng bỏng trong tập 13 Thế giới hôn nhân nhận được nhiều bình luận tán thưởng khả năng diễn xuất và phối hợp ăn ý của hai diễn viên kỳ cựu Kim Hee Ae - Park Hae Joon. Cả hai gây ấn tượng mạnh với khán giả khi thể hiện rõ được sự đam mê, dục vọng và mâu thuẫn suy nghĩ trong lúc gần gũi.

Không ít ý kiến cảm thán sau khi thưởng thức cảnh ôm hôn ở tập 13: “Giờ thì tôi nghĩ thông rồi. Tình tiết đúng với ý nghĩa của tên phim. Đây quả là thế giới hôn nhân mà”, “Một nụ hôn sâu từ những con người đang chìm ở địa ngục”… Đặc biệt, tình tiết người lớn này không chỉ cho người xem thấy Lee Tae Oh dường như bị mắc kẹt trong chính vòng lặp kết hôn - ngoại tình, mà còn giúp khán giả hiểu được sự đau khổ và thất vọng của Ji Sun Woo khi bản thân có những cảm xúc kỳ lạ với chồng cũ.

Tâm lý Lee Joon Young tiếp tục xoay chuyển theo hướng tiêu cực sau khi thấy bố mẹ ân ái ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngoài ra, cảnh ân ái này cũng đóng vai trò quyết định đến toàn bộ diễn biến tập phim vừa qua. Bởi trong khi bố mẹ đang mặn nồng thì cậu con trai Lee Joon Young đứng ngay cửa chứng kiến tất cả.

Sau khi thấy bố mẹ “lao vào nhau” trong đêm, cậu nhóc bướng bỉnh có thêm nhiều hành động thiếu suy nghĩ như ăn cắp, trốn học và đánh bạn học đến mức nhập viện. Ji Sun Woo đã phải đến bệnh viện cầu xin nạn nhân tha thứ, còn con trai thì vẫn thờ ơ mặc kệ bố mẹ khổ sở giải quyết hậu quả.

Ji Sun Woo và Lee Tae Oh mệt mỏi giải quyết hậu quả mà cậu con trai gây ra. Riêng nữ bác sĩ phải quỳ gối van xin được tha thứ ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thậm chí, Lee Joon Young còn có chiều hướng về phe cựu “tiểu tam” Yeo Da Kyung (Han So Hee) và bố ruột. Cậu thẳng thừng xa lánh mẹ, khiến Ji Sun Woo tổn thương tột độ. Hiện, Lee Joon Young đang là nhân vật bị ghét nhất phim Thế giới hôn nhân vì có hành vi bị cho là bất hiếu và lệch lạc.

Theo Nielsen Korea, rating The World Of The Married tập 13 đạt 21,1%, tiếp tục dẫn đầu trong số các phim chiếu cùng khung giờ.