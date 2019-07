'The Lion King' phiên bản mới dự đoán gây 'bão' phòng vé toàn cầu

Được dự đoán sẽ mang về doanh thu mở màn hơn 150 triệu USD tại Bắc Mỹ, The Lion King phiên bản mới sẽ tiếp tục gây “bão” phòng vé, mang về doanh thu cao vót cho hãng Disney nhờ hiệu ứng đồ họa hiện đại và âm nhạc sống động với dàn diễn viên lồng tiếng tài năng của phim.

Hai cha con Mufasa và Simba trong phim ẢNH: DISNEY

The Lion King đã có màn ra mắt ấn tượng tại thị trường Trung Quốc hôm 12.7 với doanh thu ước tính 60 triệu USD cho đến ngày 14.7. Doanh thu phòng vé toàn cầu được kỳ vọng sẽ đạt con số ‘khủng’ khi The Lion King được công chiếu ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ vào tuần tới. Phim sẽ được ra mắt tại Hồng Kông một tuần sau đó, trong khi Nhật Bản và Ý dự kiến công chiếu vào tháng 8.

Theo Forbes, ước tính doanh thu nội địa đạt khoảng trên dưới 170 triệu USD và thị trường nước ngoài chạm mốc trên dưới 150 triệu USD (không tính các buổi chiếu sớm tại Trung Quốc), song song đó không loại trừ khả năng doanh thu phòng vé The Lion King trên toàn thế giới đạt 500 triệu USD vào cuối tuần tới. Kết thúc đợt công chiếu, The Lion King được dự đoán có thể mang về 1 - 1,2 tỉ USD.

Mặc dù phiên bản làm lại giống 90% so với bộ phim gốc năm 1994 nhưng điều đó cũng không làm giảm yếu tố giải trí. Những khoảnh khắc hài hước cũ được thay bằng lối hài hước hiện đại và những câu chuyện cười thú vị mới, bộ phim sẽ khiến khán giả trưởng thành thích thú không kém trẻ nhỏ.

Sư tử con Simba ẢNH: DISNEY

Phim có sự tham gia lồng tiếng của những gương mặt nổi tiếng như: Donald Glover, Chiwetel Eijiofor, Beyoncé, James Earle Jones, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, Alfre Woodard. Hai giọng ca đình đám Donald Glover và Beyoncé đảm nhận vai trò lồng tiếng cho cặp đôi Simba - Nala và thể hiện bản nhạc bất hủ Can you feel the love tonight. Ngoài ra, Sir Elton John cũng kết hợp cùng Beyoncé góp thêm một ca khúc mới.

Hai danh ca Donald Glover và Beyoncé lồng tiếng cho cặp đôi Simba - Nala ẢNH: DISNEY

Với sự kết hợp giữa các hiệu ứng kỹ thuật hiện đại, nội dung thú vị, những bài hát quen thuộc và vài bất ngờ nhỏ, The Lion King chắc chắn sẽ khiến khán giả mọi lứa tuổi thích thú.

Được biết tại VN, The Lion King sẽ có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 17.7 và chính thức khởi chiếu vào 19.7.