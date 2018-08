'The Meg' soán ngôi vương phòng vé của 'Mission: Impossible'

Tác phẩm mới của hãng Warner Bros vượt xa mong đợi của nhà sản xuất khi thu về 44,5 triệu USD trong tuần đầu trình chiếu tại Bắc Mỹ. Chỉ riêng doanh thu của ngày thứ sáu 10.8, The meg đã đạt mức 16,5 triệu USD.

Mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của “đả nữ” Hoa Ngữ Lý Băng Băng cũng như sự can thiệp “quá tay” của các yếu tố Trung Quốc nhưng phim của đạo diễn Jon Turteltaub vẫn là một trong những cái tên đáng thưởng thức giữa dàn bom tấn mùa hè năm nay.

Ngay từ thời điểm trình làng, tác phẩm đã được nhà sản xuất quảng bá rầm rộ và ra mắt tại 4.118 rạp chiếu. Đây là đợt phát hành lớn thứ hai của Warner Bros chỉ sau Biệt đội cảm tử (năm 2016). Hiện doanh thu từ thị trường quốc tế của The meg vẫn chưa được cập nhật cụ thể.

Ảnh: Paramount Phần 6 của Điệp vụ bất khả thi không còn được yêu thích rầm rộ như hai tuần đầu tiên công chiếu

Với việc đã công chiếu được 3 tuần và lại đụng độ đối thủ The Meg, Mission: Impossible - Fallout đã có dấu hiệu suy giảm doanh số sau hai lần xưng vương phòng vé. Siêu phẩm mùa hè của hãng Paramount có doanh thu giảm tới 43,4%. Ở tuần trước, phim đã giảm xuống 42,8% và đạt 35 triệu USD. Sang đến tuần qua, con số này chỉ còn 20 triệu USD. Như vậy, tổng doanh thu nội địa của phim hiện đạt 161,9 triệu USD. Phần 6 của Điệp vụ bất khả thi vẫn không thể thoát khỏi tình trạng tụt dốc không phanh như nhiều tác phẩm điện ảnh hè này.

Tương tự Mission: Impossible - Fallout, Christopher Robin giảm mạnh doanh thu sau khi vừa hạ cánh ở ngôi vị Á quân trong tuần đầu ra mắt. Bước vào tuần thứ hai công chiếu, tác phẩm của ông lớn Disney thu về 12,4 triệu USD, chỉ bằng một nửa doanh thu của tuần trước đó.

Ảnh: Disney Tuần này, tác phẩm của đạo diễn Marc Forster giảm tới 49,4%

Ngoài ba cái tên giữ vị trí cao nhất, top 10 của phòng vé tuần này có sự xuất hiện của những bộ phim quen thuộc. Mamma mia! here we go again đạt doanh thu 5,8 triệu USD trong tuần thứ tư tham gia cuộc đua mùa hè. Từ vị trí thứ tư của tuần trước, phim ca nhạc của Universal bị đẩy xuống hàng thứ bảy. Tổng doanh thu trong nước của tác phẩm đạt 103,8 triệu USD, một con số khá khiêm tốn sau bốn tuần ra mắt.

Sau lần duy nhất thống trị bảng xếp hạng doanh thu, phim hành động giật gân The Equalizer 2 liên tục suy giảm về doanh số và nhanh chóng bị loại khỏi top 5. Phim thu về 5,5 triệu USD và xếp thứ 8. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation cũng không khá hơn. Phim hoạt hình về gia đình ma cà rồng và những người bạn quái vật có thêm 5,1 triệu USD góp vào tổng doanh thu 146,8 triệu USD của mình.

Cái tên cuối cùng lọt vào top 10 là Người kiến và Chiến binh ong của hãng phim Marvel. Sau sáu tuần cầm cự trước những đối thủ mới, tác phẩm thu về khoảng 5,1 triệu USD trong tuần qua. Hiện Ant-Man and the Wasp đang có tổng doanh thu nội địa chạm mốc 203,5 triệu USD.