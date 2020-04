'The Phantom of the Opera' được chiếu miễn phí trên YouTube

Theo Metro Weekly, vở nhạc kịch kinh điển The Phantom of the Opera (tựa Việt: Bóng ma trong nhà hát) được phát sóng lúc 19 giờ ngày 17.4 theo giờ Anh (tức 1 giờ sáng 18.4 theo giờ VN) trên kênh YouTube The Show Must Go On và được lưu trong thời gian 48 tiếng để khán giả trên khắp thế giới có thể xem được (riêng ở Anh chỉ phát trong 24 giờ theo luật về bản quyền).

Đây là bản thu lại buổi biểu diễn kỷ niệm 25 năm ngày ra mắt vở nhạc kịch này tại Nhà hát Royal Albert Hall ở London (Anh) vào năm 2011. Vở nhạc kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Ramin Karimloo, Sierra Boggess, Hadley Fraser cùng dàn diễn viên, dàn nhạc hơn 200 người.

Một cảnh trong vở nhạc kịch The Phatom of the Opera Ảnh: Metro Weekly

Đây là show diễn nằm trong chuỗi nội dung văn hóa nghệ thuật thế giới do YouTube phối hợp cùng nhiều nhà hát, vũ đoàn nổi tiếng, phục vụ miễn phí cho khán giả trên toàn cầu, giúp mọi người ở nhà trong mùa dịch mà vẫn có thể kết nối, thưởng thức những nội dung giải trí, học tập giá trị. Khi xem vở diễn, khán giả có thể cùng tham gia đóng góp cho các tổ chức xã hội, y tế, quỹ lương thực nhằm chung tay đẩy lùi Covid-19 bằng cách truy cập vào đường link trên kênh YouTube The Show Must Go On. Nam ca sĩ - diễn viên Ramin Karimloo, người đóng vai Erik (bóng ma trong nhà hát) của vở nhạc kịch, chia sẻ rằng ngay thời điểm dịch bệnh, đây là món quà mà ê-kíp muốn gửi đến khán giả. "Tôi đã ở nhà khoảng 3 tuần qua và không được diễn nên cảm thấy có chút buồn chán. Tuy nhiên, sau đó tôi đã tìm được niềm vui bên cạnh người thân cũng như đăng ký làm tình nguyện viên cho tổ chức y tế để có việc gì cần, họ sẽ gọi. Tôi mong mọi người cũng tìm thấy niềm vui khi xem vở nhạc kịch The Phantom of the Opera", anh nói. The Phantom of the Opera là vở nhạc kịch được nhà soạn nhạc Andrew Llyod Webber dàn dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Pháp Gaston Leroux, xuất bản lần đầu vào năm 1911. Tác phẩm kể về chuyện tình tay ba của Erik (bóng ma trong nhà hát), Christine Daaé (cô gái Thụy Điển trẻ tuổi) và Raoul (người yêu của Christine).

Tính đến tháng 11.2016, The Phantom of the Opera được trình diễn hơn 12.000 buổi ở Broadway (Mỹ), trở thành vở nhạc kịch đầu tiên vượt qua 10.000 suất diễn tại kinh đô nhạc kịch thế giới. Andrew Lloyd Webber được coi là nhà soạn nhạc kịch vĩ đại nhất thời đại, có sức ảnh hưởng rộng khắp thế giới.