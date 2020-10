'The Rock' Dwayne Johnson thông báo dàn diễn viên đóng phim về cuộc đời mình

Theo Variety ngày 1.10, "The Rock" Dwayne Johnson vừa tiết lộ thông tin về dàn diễn viên của Young Rock - loạt phim truyền hình lấy cảm hứng từ cuộc đời anh.

Theo chia sẻ của tài tử, có ba diễn viên được chiêu mộ để hóa thân thành Dwayne Johnson ở ba quãng đời khác nhau. Diễn viên nhí Adrian Groulx đảm nhận vai "The Rock" lúc 10 tuổi. Nhân vật được miêu tả là chàng trai trung thực, cứng đầu, dễ gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Bradley Constant vào vai "The Rock" năm 15 tuổi. Thời điểm này, "The Rock" đang cố gắng hết sức để hòa nhập với cuộc sống xung quanh mình.