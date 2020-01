The Rock: Từ quá khứ bị xa lánh, trầm cảm đến siêu sao tỉ đô của Hollywood

Thời đi học bị xa lánh, trầm cảm vì không đeo đuổi được giấc mơ

Dwayne "The Rock" Johnson sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống đấu vật. Cha anh là Rocky Johnson - nhà vô địch đô vật gốc Phi đầu tiên còn ông ngoại của nam nghệ sĩ là tù trưởng Peter Maivia, người Samoa tiên phong chơi đấu vật.

Thân hình lực lưỡng của The Rock khi vừa 15 tuổi ẢNH: INSTAGRAM NV

Sinh trưởng trong gia đình đặc biệt như vậy, từ nhỏ sao phim Jumanji đã sở hữu vóc dáng to lớn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Ở tuổi 15, cậu thiếu niên Dwayne Johnson đã cao tới 1,9m, nặng hơn 90kg với vóc dáng lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc. Tuy nhiên, vẻ ngoài chẳng khác nào một “gã khổng lồ” khiến những năm tháng đến trường trở thành ký ức chẳng mấy đẹp đẽ đối với tài tử danh tiếng. Nam diễn viên 48 tuổi từng chia sẻ anh đã bị bạn bè thậm chí một số thầy cô xa lánh, dè dặt tiếp xúc chỉ vì vẻ ngoài “đồ sộ”. “Khi tôi đến học ở một ngôi trường mới, mọi người đối xử với tôi như thể tôi bị bệnh dịch thậm chí tránh xa tôi vì lầm tưởng gã cao to này là cảnh sát chìm”, người hùng cơ bắp này từng bộc bạch.

Không chỉ bị xa lánh, thời niên thiếu của The Rock liên tục chứng kiến những căng thẳng, lo toan và rồi biến thành những trận cãi vã của cha mẹ vì áp lực cơm áo gạo tiền. Năm Dwayne Johnson 14 tuổi, gia đình của ngôi sao này bị trục xuất khỏi Hawaii và trải qua quãng thời gian chật vật vì không có chỗ để đi. Trong một bài phát biểu lên nhận giải hồi năm 2018, nam diễn viên thừa nhận bản thân từng ăn cắp bít tết ở của hàng tạp hóa chỉ vì không có cách nào để mua chúng. Nghệ sĩ đình đám cũng từng tiết lộ với Daily Express rằng ở tuổi 15, anh đã chứng kiến mẹ mình cố gắng tìm đến cái chết vì cùng cực. Thế nhưng, cuối cùng, bà chọn cách sống tiếp và nỗ lực thoát khỏi vũng lầy số phận. Dwayne Johnson tiết lộ từng trải qua giai đoạn trầm cảm vì không thể theo đuổi niềm đam mê bóng bầu dục ẢNH: GETTY

Lớn hơn, The Rock trải qua giai đoạn buồn bã, tuyệt vọng do không thể theo đuổi con đường bản thân hằng mong ước. Dẫu sinh trưởng trong gia đình có truyền thống đấu vật, nghệ sĩ này lại dành niềm say mê mãnh liệt cho bóng bầu dục. Anh là một vận động viên cừ khôi trong trường trung học, có tên trong đội tuyển bóng bầu dục của trường đại học Miami (Mỹ) sau đó được gọi lên tuyển quốc gia ở tuổi 19. Tuy nhiên, phong độ thi đấu giảm sút do những chấn thương liên tục khiến ngôi sao này bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu. Dẫu không còn cơ hội chơi bóng ở một đẳng cấp cao, Dwayne Johnson vẫn khát khao theo đuổi sự nghiệp bóng bầu dục chuyên nghiệp và tham gia vào các đội bóng quy mô nhỏ hơn song cũng chật vật suốt thời gian dài và sau cùng vẫn nhận kết cục cũ.

Điều này trở thành một cú sốc lớn đối với nam diễn viên đình đám, khiến anh bị trầm cảm suốt thời gian dài. “Những ước mơ mà tôi từng có đều vỡ vụn. Không còn sự nghiệp thi đấu bóng bầu dục nữa. Đó là thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”, The Rock nhớ lại.

Rẽ hướng sang đấu vật và trở thành huyền thoại trên võ đài

Cựu đô vật Rocky Johnson là người có công đưa con trai rẽ hướng sang đấu vật trở thành ngôi sao huyền thoại trên võ đài ẢNH: SHUTTERSTOCK

Gác lại giấc mơ với bóng bầu dục, sao phim Fast & Furious được cha là cựu đô vật lừng danh Rocky Johnson thuyết phục đi theo con đường đấu vật và đào tạo anh thành một chiến binh sừng sỏ trên sàn đấu. Dần dà, The Rock bộc lộ năng khiếu hiếm thấy trong bộ môn này. Năm 1995 được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nam diễn viên quyền lực khi anh chính thức trở thành võ sĩ WWE với biệt danh Rocky Maivia được lấy từ tên của bố và ông ngoại nhằm nhắc nhở về nguồn cội của mình. Từ một võ sĩ chỉ xuất hiện ở những sự kiện nhỏ, Dwayne Johnson dần thu hút sự chú ý và nhận được lời mời tham gia vào chương trình Survivor xoay quanh các trận đấu giữa những đô vật chuyên nghiệp. Sau nhiều năm “chinh chiến” chàng trai Rocky Maivia ngày nào bỗng chốc trở thành một The Rock mạnh mẽ, gan trường trên võ đài, nơi anh phô diễn những cú ra đòn hiểm hóc, những thế võ nhanh, mạnh và chính xác khó có thể lẫn vào đâu được. Với hàng loạt chức vô địch ở nhiều giải đấu, nghệ sĩ này được coi là một trong những đô vật chuyên nghiệp vĩ đại nhất lịch sử. Những thành tích đáng nể của The Rock trên võ đài đưa anh trở thành một huyền thoại sống của làng đấu vật ẢNH: INSTAGRAM NV

Trải qua những năm tháng vinh quang nhất với tư cách là đô vật, năm 2004, Dwayne Johnson tạm biệt sàn đấu và để tập trung diễn xuất. Ba năm sau, The Rock trở lại đấu trường đầy bạo lực này và xuất hiện lẻ tẻ với vai trò đô vật từ đó cho đến nay. Chia sẻ về việc quay lại võ đài, The Rock từng bộc bạch: “Tôi trở lại không phải vì tiền, không phải vì tôi thích chinh phục mà bởi tôi thực sự yêu đấu vật”. Có lẽ chính tinh thần thượng võ kế thừa từ bố và ông ngoại cùng dòng máu võ sĩ đã ăn sâu vào tâm trí của The Rock khiến ngôi sao này không thể phủ nhận chuyện đấu vật đã thành một phần của cuộc đời mình dù rằng đó từng không phải là niềm đam mê lớn nhất trong anh.

Chạm ngõ điện ảnh rồi thành siêu sao tỉ đô của Hollywood

Dwayne Johnson với hình tượng mạnh mẽ trong Vua bọ cạp ẢNH: UNIVERSAL

Đầu thập niên 2000, ngôi sao 48 tuổi quyết định bước khỏi hào quang của sự nghiệp đô vật để chuyển hướng sang diễn xuất và may mắn thay, lĩnh vực này tiếp tục khiến tên tuổi của anh vang danh khắp thế giới. Tài tử đình đám lần đầu xuất hiện với vai trò diễn viên trong The Mummy Returns (Xác ướp trở lại) phát hành năm 2001. Không lâu sau bộ phim đầu tay, nam diễn viên tiếp tục nhận lời tham gia dự án The Scorpion King (Vua bọ cạp). Dẫu đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, một “kẻ ngoại đạo” như Dwayne Johnson lại nhận được mức thù lao lên đến 5,5 triệu USD (hơn 127 tỉ đồng) - khoản thu nhập mà biết bao diễn viên chuyên nghiệp phải thèm muốn. Thành công của Vua bọ cạp giúp The Rock tiến sâu hơn vào con đường diễn xuất, không lâu sau, anh được khán giả công nhận như một ngôi sao hành động thực thụ nhờ The Rundown (2003).

Còn nhớ, khi mới vào nghề, Rolling Stone từng có những dòng đầy hứa hẹn khi nói đến sao phim Tòa tháp chọc trời: “Ở The Rock có một sự nhạy bén rất phù hợp với dòng phim hành động. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh thực thụ”. Tạp chí danh tiếng này đã dự đoán đúng bởi chỉ ít năm sau đó, khi nhắc đến Dwayne Johnson, công chúng nhớ ngay đến anh với tư cách là một trong những siêu sao hành động hàng đầu Hollywood. Nam diễn viên liên tục khuấy đảo màn ảnh rộng với những cái tên như: Walking tall, Doom, Gridiron Gang, The Game Plan, Get Smart, 2 phần phim Jumanji, Central intelligence, Pain & Gain, Tòa tháp chọc trời…

Trong mắt của hàng triệu khán giả khắp thế giới, The Rock giống hệt như biệt danh của mình: một tảng đá mạnh mẽ, kiên cường và chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng dù ở vai trò võ sĩ đấu vật hay diễn viên hành động tại “miền đất thánh” Hollywood ẢNH: UNIVERSAL

Đặc biệt, Dwayne “The Rock” Johnson được yêu thích hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast & Furious. Trong năm 2019, Luke Hobbs còn có hẳn một phần phim riêng với “oan gia” Deckard Shaw (Jason Statham thủ vai) mang tên Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Tác phẩm gây sốt phòng vé toàn cầu và thu về tới 760,4 triệu USD. Cuối tháng 12 vừa qua, The Rock tiếp tục đổ bộ màn ảnh rộng với Jumanji: The Next Level. Tác phẩm hiện đã sở hữu khoản doanh số trị giá 674,4 triệu USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dwayne Johnson đang là một trong những ngôi sao hành động đắt giá nhất Hollywood ẢNH: INSTAGRAM NV

Tính đến nay, các bộ phim có sự tham gia của Dwayne Johnson đã thu về tổng cộng hơn 3,5 tỉ USD tại thị trường Bắc Mỹ và hơn 10,5 tỉ USD từ phòng vé toàn cầu. Những con số biết nói này đã đưa tên tuổi của The Rock gắn liền với danh sách những ngôi sao đắt giá nhất lịch sử phòng vé. Nhờ góp mặt trong loạt tác phẩm ăn khách, ông bố 3 con sở hữu khoản cát-sê “khủng” từ vài triệu đến chục triệu USD (chưa tính thù lao chia theo lợi nhuận phim). Trong năm 2019, tạp chí Forbes vinh danh Dwayne Johnson là tài tử có thu nhập cao nhất. Time cũng vinh danh nam diễn viên trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới 2019.

Nhiều khán giả đùa rằng Dwayne Johnson dường như chẳng bao giờ để sự nghiệp phim ảnh của mình ngơi nghỉ. Khán giả khó lòng quên nổi cái tên The Rock khi mà mỗi năm anh đều xuất hiện trên màn ảnh rộng với vài ba bộ phim. Và 2020 cũng không phải ngoại lệ khi nam diễn viên sẽ sớm bận rộn với lịch quay The King, khởi động phần tiếp theo của Big Trouble in Little China, tất bật với phim Red Notice cùng hàng loạt dự án mới đang xếp hàng đợi. Tài tử 48 tuổi cũng vừa gia nhập vũ trụ siêu anh hùng của DC với bom tấn Black Adam dự kiến “xuất xưởng” vào năm 2021.

Ngôi sao hành đình đám của Fast & Furious đang sở hữu tổ ấm viên mãn bên vợ đẹp, con xinh ẢNH: GETTY