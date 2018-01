Thêm hai cuốn sách hay về chân dung văn học

Jon Paul Steuer (ảnh), diễn viên phim Star Trek: The next generation, đã qua đời ngày 1.1.2018. Trang cá nhân của nhóm nhạc P.R.O.B.L.E.M.S. - nơi Jon Paul Steuer là thành viên, vừa đăng tin buồn, theo tờ The Sun (Anh).