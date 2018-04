Thư Dung đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2018

Thư Dung đến từ Hà Giang, cao 1,71m, sở hữu số đo ba vòng 90-60-94 cm. Trước khi ghi danh tại cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, Thư Dung được biết đến khi tham dự The Face, The Look và nhận vai diễn thứ chính trong bộ phim Cali mùa hoa vàng.

Trong đêm chung kết hôm 31.3 với chiến thắng thuyết phục dành cho người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam, hai danh hiệu Á quân thuộc về Thư Dung và H’Ăng Niê.

Có mặt trong đêm trao giải, Nguyễn Thị Thành, đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2017 giành danh hiệu Á hậu 3 cũng gửi lời chúc mừng Thư Dung

Dù thiếu may mắn để chạm tay vào danh hiệu cao nhất thế nhưng người đẹp Thư Dung nhanh chóng lọt mắt xanh của giám đốc điều hành Miss Eco International Amaal Rezk và được gửi lời mời tham dự cuộc thi. Mặc dù không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho Miss Eco International 2018 thế nhưng chân dài Hà Giang vẫn quyết định tham dự vì cơ hội không phải bao giờ cũng đến với mình.

Năm 2018, Miss Eco International sẽ tiếp tục được tổ chức tại Ai Cập với số lượng lên tới 70 - 80 thí sinh. Trước Thư Dung, Việt Nam từng có nhiều đại diện tham dự như Giải vàng Siêu mẫu Khả Trang, Nguyễn Thị Thành… Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 28.4.