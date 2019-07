Thương hiệu thời trang vừa ồn ào với Trương Thế Vinh bị tố dùng tranh trái phép

Cụ thể, tối 27.7, một fanpage tên Anna and Elena Balbusso Twins của các nghệ sĩ Balbusso Twins đã có bài viết “điểm mặt chỉ tên” thương hiệu M vì sử dụng tranh của họ trái phép. “Chúng tôi đã được báo cáo rằng tác phẩm nghệ thuật của tôi - Chân dung của Mary Delany đã bị sử dụng một cách bất hợp pháp. Nhãn hiệu M (có cơ sở tại Việt Nam) đã ăn cắp hình ảnh của chúng tôi!”, Anna and Elena Balbusso Twins thẳng thừng lên án.

Bài viết của trang này tiếp tục: “Không những đánh cắp hình ảnh của chúng tôi in lên sản phẩm, hãng M còn đặt cả chữ ký của họ lên một góc tranh như là tác giả thực sự của tác phẩm. Bức chân dung này được luật bản quyền quốc tế bảo hộ! Chúng tôi là một đội ngũ nghệ sĩ quốc tế, những tác phẩm của chúng tôi được biết đến rộng rãi và chúng tôi sẽ truy ra tất cả những ai sử dụng hình ảnh của mình một cách trái phép”.

Tuyên bố của Anna and Elena Balbusso Twins nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng, đặc biệt là người Việt Nam. Đến nay, bài viết đã thu hút hơn 19.000 lượt thích, hơn 7.300 lượt bình luận và khoảng 5.200 lượt chia sẻ. Đa phần người dùng mạng xã hội đều lên án hành vi của thương hiệu M và ủng hộ cách đáp trả từ phía tác giả thực sự của tác phẩm.

“Trước hết, chúng tôi - những công dân Việt Nam chân thành in lỗi Anna and Elena Balbusso Twins vì vụ việc đáng xấu hổ này. Hi vọng rằng thương hiệu của quý vị sẽ kiện hành vi sử dụng hình ảnh trái phép của hãng M. Chúng tôi ủng hộ quý vị để thực hiện những điều đúng đắn”, một tài khoản để lại bình luận bên dưới bài viết và nhận được sự đồng tình của nhiều người. Những ý kiến tương tự như trên cũng xuất hiện ngập tràn trong phần bình luận của bài đăng mà Anna and Elena Balbusso Twins vừa công khai.

Bức chân dung bị hãng M tự ý lấy in lên lên áo sơ mi, áo thun của hãng nằm trong loạt tranh được đăng ký bản quyền từ năm 2018 ẢNH: ANNA AND ELENA BALBUSSO TWINS FANPAGE

Balbusso Twins là một đội ngũ những nghệ sĩ quốc tế từng giành nhiều giải thưởng hội họa uy tín và được Viện bảo tàng Norman Rockwell (Mỹ) công nhận vào nhóm họa sĩ minh họa của thập niên 2010. Các tác phẩm của họ được biết đến rộng rãi trong đó, Chân dung của Mary Delany là một trong 7 bức tranh được đội ngũ này thực hiện và in trong cuốn sách Lịch sử của khách sạn Merrion. Balbusso Twins khẳng định bức tranh nói trên đã được cấp chứng nhận bản quyền trên toàn thế giới vào năm 2018.

Thời gian gần đây, thương hiệu M liên tục gặp rắc rối và bị dân mạng “ném đá” dữ dội. Cách đây ít ngày, Trương Thế Vinh từng tố M lấy hình ảnh cá nhân của anh để quảng cáo cho thiết kế áo sơ mi của hãng mà không xin phép đồng thời đòi bồi thường 25 triệu đồng. Đáp lại, phía nhãn hàng cho biết Trương Thế Vinh sử dụng trang phục thuộc thương hiệu của họ và hình ảnh được lấy trên báo mạng nên việc làm này là hợp lý. Sau thời gian tranh cãi, hai bên đã tự giải quyết với nhau để mọi chuyện không đi quá xa.

Tuy nhiên, sau ồn ào với Trương Thế Vinh, nhãn hàng này tiếp tục bị dân mạng tung ra loạt hình ảnh cho thấy các sản phẩm của hãng đều có thiết kế giống hệt những mẫu trang phục trên Taobao - một kênh mua sắm trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc. Thay vì đưa ra những giải đáp thích đáng, hợp tình, hợp lý cho sự “trùng hợp” này, thương hiệu M lại mất điểm khi thẳng tay đáp trả những bình luận thắc mắc của dân mạng bằng những ngôn từ thách thức.