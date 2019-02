Thương mại hóa dâng sao giải hạn

Không thể mua thiện cảm của thần linh,dù thần linh của bất cứ tôn giáo nào Trước nhất, về vũ trụ luận Phật giáo, quả địa cầu của chúng ta không phải hành tinh duy nhất. Trong vũ trụ có vô số các quả địa cầu khác có sự sống. Nên việc người Trung Hoa theo Nho giáo, Lão giáo đơn giản hóa vũ trụ chỉ còn 28 hành tinh, mỗi hành tinh là một ngôi sao là một ngộ nhận lớn về phương diện khoa học. Do đó, chúng ta không nên tin vào việc vận mệnh con người được chiếu soi bởi 28 vì sao đó. Năm tốt và năm xấu, tháng tốt và tháng hạn cũng vậy. Thứ hai là về phương diện nguyện ước, chúng ta càng cần có những hoạt động như cầu thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm và hạnh phúc bình an. Nhờ những nguyện ước đó chúng ta thúc đẩy mình trên con đường đúng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại sự nguyện ước thì theo thuyết nhân quả của Phật giáo, con người chỉ rơi vào khát vọng. Nên để có được kết quả thì chúng ta không thể mua thiện cảm của thần linh dầu thần linh đó ở bất cứ tôn giáo nào. Theo đạo Phật, chúng ta phải kiên trì đúng phương pháp, không bỏ cuộc giữa chừng thì các trở ngại khó khăn lần lượt sẽ qua. Nỗ lực của chúng ta sẽ khiến nguyện ước thành sự thật. Trên hai nền tảng đó tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng trong nước và ngoài nước đừng biến cơ sở Phật giáo thành nơi gửi gắm niềm hên xui may rủi vận mệnh vào việc cúng sao, mà hãy đến chùa bằng thái độ của người học lời của Phật nghiêm túc, thực hành lời của Phật dạy nghiêm túc để có được an vui hạnh phúc bằng chính lối sống mang giá trị và kỹ năng sống của chúng ta. Nền tảng đạo đức, trí tuệ thì mọi ước nguyện sẽ như ý muốn. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM