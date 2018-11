Thùy Tiên trượt top 15 'Hoa hậu Quốc tế 2018'

Chiều 9.11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Cuộc thi có sự tranh tài của 77 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, từng đạt giải Người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 82-61-91.

Ảnh: Chụp màn hình Thùy Tiên nổi bật với áo dài trắng trên sân khấu Miss International 2018

Mở đầu cuộc thi, dàn người đẹp tỏa sáng trong trang phục dân tộc. Thùy Tiên diện chiếc áo dài nổi bật của nhà thiết kế Việt Hùng, gồm tà áo dài in hình các danh lam thắng cảnh Việt Nam cùng chiếc mấn lấy cảm hứng từ hoa sen xuất hiện nổi bật cuối màn trình diễn. Do phần vạt sau được may khá cầu kỳ nên Thùy Tiên gặp sự cố bị vấp váy, tuy nhiên, chân dài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thể hiện tiếp phần thi của mình.