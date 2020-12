Tỉ phú Bill Gates gợi ý 5 cuốn sách truyền cảm hứng trong năm 2020

Trên trang web cá nhân GatesNotes, Bill Gates vừa gợi ý 5 cuốn sách mà ông cho là hữu ích và truyền cảm hứng trong năm 2020. Danh sách đề xuất bao gồm nhiều thể loại khác nhau, được đúc kết từ quá trình đọc sách của vị “đại gia” công nghệ. “Trong năm nay, tôi chọn tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề nhạy cảm như tình trạng bất công làm bùng lên phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng sống). Thỉnh thoảng, tôi lại cần thứ gì đó nhẹ nhàng vào cuối ngày. Kết quả là tôi đọc hàng loạt loại sách và nhiều cuốn trong số đó thật sự xuất sắc”, Bill Gates chia sẻ.

Bill Gates muốn hiểu sâu hơn về người da màu và ông tìm đến tác phẩm The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness ẢNH: AMAZON

Cuốn sách đầu tiên Bill Gates gợi ý là The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (2010) của luật sư Michelle Alexander. Tác phẩm nhắc đến những vụ bắt giam hàng loạt người da màu gây tranh cãi, truyền cảm hứng về đấu tranh cho công bằng chủng tộc, góp mặt vào danh sách bán chạy của báo The New York Times. Bill Gates cho hay, ông được “mở mang tầm mắt” khi nhìn nhận lại mối quan hệ giữa cộng đồng người da màu và hệ thống tư pháp Mỹ thông qua cuốn sách này.

Sau khi xem buổi nói chuyện lý giải kỷ lục của các vận động viên thể thao của David Epstein vào năm 2014, Bill Gates bắt đầu chú ý đến diễn giả này. Ông kêu gọi độc giả nên đọc cuốn sách Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (2019) của Epstein nhằm tìm kiếm bí quyết phát triển sự nghiệp. Gates tin rằng tác phẩm giải thích được một số thành công của Microsoft - tập đoàn công nghệ do ông đồng sáng lập. “Tôi thuê nhân sự có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ và trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Nếu bạn là người theo chủ nghĩa ‘chung chung’, từng cảm thấy lép vế trước các đồng nghiệp chỉ tập trung vào một chuyên môn, thì cuốn sách này là dành cho bạn”, tỉ phú công nghệ viết.

Những ai yêu thích lịch sử có thể tham khảo tác phẩm The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance While the Blitz (2020) của Erik Larson do Bill Gates đề xuất. Cuốn sách phác họa khung cảnh Thế chiến thứ II, khi người Anh trốn trong tầng hầm hoặc ga tàu điện ngầm để tránh bị quân Đức ném bom, còn nội các của Thủ tướng Anh Winston Churchill tìm mọi cách vượt qua khó khăn.