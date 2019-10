'Tiên hắc ám 2' thống trị phòng vé dù doanh thu mở màn thua xa phần 1

Cái tên còn lại trong Top 5 phim ăn khách nhất tuần qua là Gemini Man của đạo diễn Lý An. Ra mắt cùng đợt với The Addams Family, tác phẩm do nam diễn viên đình đám Will Smith đóng chính cũng chịu chung số phận với đối thủ khi doanh thu giảm tới 59% so với tuần mở màn. Phim ước tính có thêm 8,5 triệu USD, nâng doanh thu nội địa lên 36,5 triệu USD sau 10 ngày trình làng. Dẫu doanh số tại phòng vé Bắc Mỹ giảm mạnh, phim vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Tuần qua, đất nước tỉ dân này vừa giúp Gemini Man thu về 21 triệu USD trong tổng số 33,4 triệu USD có được từ thị trường ngoài nước. Hiện doanh thu toàn cầu của phim đang dừng ở mức 118,7 triệu USD

ẢNH: PARAMOUNT