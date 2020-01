Tiến Vũ trở lại thảm đỏ, tình tứ bên Khánh My

Sau thời gian "ở ẩn" vì bị nghi lộ clip nhạy cảm, mới đây, nam diễn viên Tiến Vũ - chàng trai thủ vai Đông Hồ trong bộ phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ chính thức trở lại thảm đỏ tối 15.1 và tình cảm bên Khánh My.

Không chọn đầm dạ hội lộng lẫy hay những bộ cánh độc lạ, Khánh My chọn áo dài trắng truyền thống. Điểm xuyến thêm cho trang phục là chiếc kiềng bạc cùng mái tóc xõa dài gắn hạt pha lê lấp lánh hai bên mái. Sánh bước bên Khánh My là diễn viên Tiến Vũ. Anh chọn vest đen lịch lãm xuất hiện trên thảm đỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, cặp đôi dự sự kiện cùng nhau. Cả hai quấn quýt không rời. Nam diễn viên liên tục đỡ bạn gái xuống cầu thang, không rời mắt khỏi người yêu xinh đẹp.

Khánh My chia sẻ: “Lâu lắm My mới xuất hiện trên thảm đỏ. Lần này đặc biệt hơn là có Vũ đi cùng. Cảm giác như hai người bạn cùng đồng hành trên một con đường vì cùng chung chí hướng, chung quan điểm sống. My chọn hình ảnh Mỹ nhân Sài thành xuất hiện trên thảm đỏ để một lần nữa nhắc nhớ bản thân về tình yêu nghệ thuật đang bị tình yêu kinh doanh lấn át. Làm nghệ thuật ở thì hiện tại phải có tiền để đầu tư mới phát triển. Khi đủ thực lực linh tế và độ chín nghề, sống và theo nghệ thuật cũng thoải mái và hết lòng hơn”.