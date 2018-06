Tiếp tục nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Lễ hội văn hóa Chúng ta là một - We are together lần thứ 2 được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa VN tại Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa 2 nước, sẽ diễn ra ngày 16.6 tại Nhà thi đấu KBS Arena (Seoul, Hàn Quốc).