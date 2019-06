'Tiểu Long Nữ' Trần Ngọc Liên lần đầu tiết lộ lý do chia tay Châu Nhuận Phát

Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát gặp nhau trên trường quay phim truyền hình TVB năm 1978 Đại hanh (Vanity Fair). Theo Straits Times hôm 14.6, nữ diễn viên 59 tuổi đã bật mí với truyền thông nguyên nhân đường ai nấy đi, đó là do mẹ bạn trai không ấn tượng với cách nói bộc trực, quá thẳng của mình. Ngôi sao Bến Thượng Hải, nay 64 tuổi, đã tôn trọng ý kiến của mẹ.

"Tôi còn trẻ và cứng đầu. Tôi nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu và điều đó không phù hợp với mẹ anh ấy", Trần Ngọc Liên bộc bạch. Nữ diễn viên đã rời ngành giải trí vào đầu những năm 1990, dù nổi đình đám với vai diễn trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp (1983-1984), đóng cùng Lưu Đức Hoa. Cũng sau bộ phim này, cả hai không còn gặp nhau nữa.

Khi mối quan hệ của họ tan vỡ, Châu Nhuận Phát đã gây sốc cho ngành giải trí Hồng Kông khi nhập viện. Truyền thông lúc đó đưa tin tài tử đã cố tự tử nhưng bất thành. Khi Châu Nhuận Phát trong bệnh viện, Ngọc Liên ở bên chăm sóc ông. Bà lặng lẽ ra đi khi tình trạng sức khỏe của ông tiến triển tốt. Về phần mình, Trần Ngọc Liên cũng không thể quên mối tình sâu đậm đó. Bà kể luôn nhớ bạn trai cũ nhưng chấp nhận chia tay vì kính nể sự hiếu thảo của ông. "Điều tôi thích nhất ở Châu vì anh là một người con hiếu thảo. Anh ấy từng nói với tôi rằng chỉ có thể cho tôi 15 phần trăm tình yêu của anh ấy, vì 85 phần trăm tình cảm còn lại dành cho mẹ", Trần Ngọc Liên tâm sự.

Ảnh: Apple Daily HK Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát của hiện tại

Nửa năm sau khi chia tay Trần Ngọc Liên, ngôi sao Thần bài kết hôn với nữ diễn viên Dư An An. Nhưng cũng vì mẹ của Châu Nhuận Phát không hài lòng cô con dâu thích tiệc tùng xa hoa, gia đình ngày càng mâu thuẫn, cả hai đường ai nấy đi sau 9 tháng chung sống. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông là với con gái một doanh nhân giàu có tên Trần Hội Liên khi tới Singapore biểu diễn. Với cách cư xử khéo léo, Trần Hội Liên được lòng mẹ của Châu Nhuận Phát, hai người tổ chức đám cưới năm 1987 và chung sống hạnh phúc đến nay mặc cho không con cái.

Còn Trần Ngọc Liên sau khi chia tay tài tử Bến Thượng Hải, bà đến với một người đàn ông kinh doanh sòng bạc vào năm 1984 nhưng họ đã ly dị 8 năm sau đó. Bà chia sẻ với truyền thông Đài Loan rằng chưa bao giờ gặp vợ Châu Nhuận Phát hiện tại nhưng đã dành lời tốt đẹp cho Trần Hội Liên. "Tôi cảm thấy rằng cô ấy là người thực sự có thể giúp Châu Nhuận Phát và không thể thiếu trong sự nghiệp của anh. Nếu tôi vẫn ở bên anh ấy, sự nghiệp của anh ấy sẽ không ở mức như ngày hôm nay. Và tôi đã không thể giúp anh ấy trở thành một ngôi sao quốc tế ", bà tâm sự.

Trần Hội Liên cũng là quản lý cho họ Châu sau khi kết hôn, đã mở ra cánh cửa cho ông vào Hollywood, với các vai diễn trong các bộ phim như Pirates Of The Caribbean: At World End... Hiện tại đôi tình nhân cũ của TVB có một điểm chung là hoạt động từ thiện. "Tiểu Long Nữ" nhận nuôi một bé gái, hiện tập trung vào công việc từ thiện và kinh doanh. Trong khi đó, ngôi sao 64 tuổi thề quyên góp mọi tài sản của mình cho tổ chức từ thiện sau khi qua đời.