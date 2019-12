Tiểu Vy, Phương Nga tiễn Á hậu Thúy An sang Ai Cập dự thi 'Miss Intercontinental'

Tối 4.12, Á hậu Thúy An đã có mặt tại sân bay để khởi hành sang Ai Cập “chinh chiến” tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa). Góp mặt để tiễn nàng hậu là "bà trùm" hoa hậu Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Diễm Trang, Người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các fan yêu mến nàng hậu tới cổ vũ.

Dàn hậu xinh đẹp tới tận sân bay tiễn Á hậu Thúy An lên đường sang Ai Cập

Bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, đồng thời cũng là người đồng hành với Á hậu Thúy An trong suốt một năm đăng quang vừa qua đã có những lời động viên, dặn dò đầy tình cảm trước khi nàng hậu lên đường dự thi.

Xuất hiện tại sân bay, Thúy An diện mốt vest cách tân giấu quần cực cá tính với hai mảng màu đen trắng kết hợp. Nàng hậu 9X toát lên thần thái sang chảnh, vừa mạnh mẽ lại quyến rũ khi khoe khéo đôi chân thon gọn. Quyết tâm tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa năm nay, Thúy An mang theo khoảng 90kg hành lý, sẵn sàng bước vào đường đua tranh giành vương miện Miss Intercontinental 2019.

"Bà trùm" hoa hậu Phạm Thị Kim Dung tặng hoa và động viên tinh thần cho Thúy An

Đặc biệt, bố mẹ và em trai của Á hậu Thúy An cũng có mặt để tiễn cô lên đường. Nàng hậu như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin hơn trong mọi thử thách khi có gia đình làm hậu phương vững chắc. Người đẹp thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của mình khi chia sẻ: “Là chiến binh cuối cùng trong Big7 nhưng An không thấy áp lực. Bởi áp lực và thành công của những đại diện đi trước đã chuyển thành động lực để An nỗ lực chinh chiến hết sức, tỏa sáng theo cách riêng tại Miss Intercontinental".