Tình đất - Tình người Tam Kỳ

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài truyền hình VN) và Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, giải trí hấp dẫn tại Festival Du lịch biển Tam Kỳ 2019 với chủ đề Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá, do UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Công ty CP Báo Thanh Niên tổ chức. Sự kiện này nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.