Tố My tự hào vì có học trò xuất sắc như Dương Kim Ánh

Với MV Duyên nợ bông bí vàng, sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ dành riêng cho Dương Kim Ánh, cô đã dồn toàn bộ tâm sức để thực hiện sản phẩm đánh dấu cho hàng loạt dự án âm nhạc trong năm 2019.

“Với bản thân tôi lúc này, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Dù giành giải quán quân hay á quân thì tôi vẫn phải cố gắng hết sức mình. Tôi cho rằng nếu mình đoạt giải thưởng mà vô tình “ngủ quên trong chiến thắng” thì dù giải nhất hay nhì cũng vẫn sẽ bị khán giả lãng quên”, Dương Kim Ánh nói.

Hóa thân thành người vợ đảm đang, một mình ở quê để chăm con, chờ ngày đoàn tụ với chồng, Dương Kim Ánh khiến người xem đau lòng trước tình cảnh của người vợ trẻ. Người đẹp Áo dài của Hoa hậu biển Việt Nam 2016 đã phải chịu đựng vết rách khá sâu ở tay khi thực hiện cảnh bị một người đàn ông say rượu cưỡng hiếp, hay cảnh bế con để đuổi theo chồng.

Chia sẻ về sản phẩm lần này, người đẹp 9X nói: “Từ khi thu âm ca khúc Duyên nợ bông bí vàng tôi đã nghĩ ngay đến kịch bản nói về chuyện tình yêu buồn. Những câu từ trong ca khúc khiến tôi nghĩ đến thân phận của người phụ nữ. Họ vô tình bị người đời dè bỉu, chê trách vì lỗi lầm mà thực ra nạn nhân chính là họ. Đời người phụ nữ bạc lắm, lấy chồng mà chồng không thấu hiểu thì còn đau đớn hơn. Vì thế tôi càng cảm thông hơn với số phận người phụ nữ".

Tại buổi họp báo, HLV Tố My dành nhiều lời khen cho học trò: "Dương Kim Ánh là một người rất chăm chỉ và đam mê. Dù xuất phát điểm của Ánh không theo trường lớp bài bản nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, Ánh đã có nhiều tiến bộ về giọng hát. Với chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu, tôi kỳ vọng Kim Ánh sẽ còn tiến bộ và đi xa hơn trong tương lai". Dù giành Á quân nhưng Tố My vẫn hài lòng về kết quả của học trò và mời cô tham gia minishow Friday with Bolero của mình tại TP.HCM.