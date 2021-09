Tối nay phát sóng chương trình Hát để sẻ chia với chủ đề 'Nắng trong tim'

Trong tập thứ 5 của series hoạt hình siêu anh hùng What If...? (Sẽ ra sao nếu...?) phát sóng ngày 8.9 vừa qua trên Disney+, các siêu anh hùng trở thành xác sống.

Sáng ngày 9.9, dự án trực tuyến Don't Look Up (tựa Việt: Đừng nhìn lên) do nhà làm phim Adam McKay chỉ đạo tung trailer đầu tiên.