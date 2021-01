Tổng thống Donald Trump có thể ân xá cho rapper Lil Wayne trong ngày cuối tại vị

Donald Trump dự kiến ban hành hơn 100 lệnh ân xá và giảm án vào ngày cuối cùng ông tại vị. Tháng trước, Lil Wayne đã nhận tội sở hữu một khẩu súng lục mạ vàng được nạp đạn khi máy bay anh ta thuê hạ cánh ở Miami (Mỹ) vào tháng 12.2019. Lil Wayne phải đối mặt với bản án lên đến 10 năm tù tại phiên tòa ngày 28.1 tới ở Miami.

Các nguồn tin xác nhận thông tin từ báo The New York Times rằng danh sách ân xá và ân xá dự kiến bao gồm cựu Chủ tịch nghị viện bang New York Sheldon Silver (76 tuổi), bị kết tội tham nhũng vào năm 2015.