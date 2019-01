Top những điểm đến nước ngoài ‘được lòng’ du khách dịp Tết 2019

Hãy cùng tìm hiểu những điểm đến nổi tiếng nào đang làm dân sành du lịch “phát sốt” dịp Tết 2019 này nhé!

1. Campuchia chưa bao giờ “xưa cũ”

Nếu từng nghĩ Campuchia không có gì “mới”, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi đặt chân đến kỳ quan Angkor Wat, Angkor Thorm và nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác. Vẻ đẹp hoang sơ pha chút uy nghiêm của vương quốc chùa tháp ngoài đời thật còn lung linh bội phần những thước phim bom tấn của Hollywood. Ngắm hoàng hôn trên đồi Bakheng, thưởng thức đặc sản… hay thả hồn cùng vũ điệu Apsara đặc sắc… chính là trải nghiệm đầu xuân vô cùng đáng nhớ.

2. Thái Lan - thiên đường giải trí

Chỉ mất hơn một giờ bay, chi phí hợp lý, đồ ăn ngon, mua sắm thả ga, nhiều chương trình giải trí hấp dẫn… đó là những lý do hấp dẫn khiến nhiều người đi Thái Lan thường xuyên. Dù Bangkok, Pattaya, Chiang Mai hay cố đô Ayutthaya... bạn đều tìm thấy những khoảnh khắc tuyệt vời cùng những người bản xứ thân thiện. Ngoài những điểm đến nổi tiếng, trải nghiệm một cái tết mới lạ cùng cộng đồng Việt, Hoa trên đất Thái rộn ràng đang sẵn sàng chào đón bạn.

3. Vui như Tết ở Singapore

Quả thực, Tết Âm lịch luôn là một dịp đặc biệt với người dân đảo quốc sư tử cũng như du khách. Các con phố sống động với những bài hát truyền thống, đèn lồng đỏ rực rỡ cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú. Sức hút từ các sự kiện đầu năm mới như lễ hội thắp sáng ở Chinatown, lễ diễu hành Chingay, lễ hội River Hongbao sẽ khiến không khí thêm phần rộn rã. Bên cạnh lễ hội, bạn cũng có thể đến các ngôi chùa để thành tâm cầu bình an cho năm mới.

4. Malaysia và những sắc màu văn hóa

Không nơi đâu đón Tết Âm lịch tuyệt vời bằng thủ đô Kuala Lumpur - nơi mang đậm màu sắc truyền thống của Tết Nguyên đán. Bạn sẽ tha hồ chiêm ngưỡng những màn pháo hoa hoành tráng, nhiều lễ hội đón tết tưng bừng kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như: thành phố thông minh Putrajaya; thiên đường giải trí Genting; động Batu với “màu áo cầu vồng” hay bãi biển cát trắng tuyệt đẹp trong xanh của quần đảo Sapi thuộc Kota Kinabalu… sẽ không ngừng cuốn hút bạn đến với đất nước này.

5. Hong Kong - “thiên đường” du xuân cho gia đình

“Hương cảng” xứng đáng là “thiên đường” ngày tết cho cả gia đình quây quần bên nhau sau một năm dài làm việc và học tập. Nơi đây sở hữu các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực châu Á như Disneyland; Công viên Hải Dương với những màn biểu diễn của cá heo, khu trò chơi và vườn thú thích hợp cho các bạn nhỏ. Bên cạnh đó, Hong Kong còn nổi tiếng là thiêng đường mua sắm hàng hiệu, các khu chợ đường phố và hành trình văn hóa tâm linh với các điểm đến như Đại Nhĩ Sơn linh thiêng, cầu may mắn tài lộc bình an tại Miếu Huỳnh Đại Tiên… gửi ước nguyện bình an, sức khỏe dịp đầu năm mới.

6. Đến Đài Loan thả đèn trời ước nguyện

Thả đèn trời cầu may mắn tại vùng ngoại ô Đài Bắc là hoạt động thu hút hàng triệu du khách tham dự. Cả vùng bừng sáng khi những chiếc đèn cỡ lớn đồng loạt thả lên trời, mang theo lời nguyện ước đầu xuân ý nghĩa. Đài Trung, Nam Đầu, Cao Hùng, Đào Viên là những địa danh không thể bỏ qua trong dịp này. Khám phá chợ đêm, ngoài những món độc lạ như bánh quan tài, trứng tráng hàu, gà rán khổng lồ, đừng quên thưởng thức ly trà sữa ngay trên quê hương của thức uống trứ danh này.

7. Khám phá Trung Hoa cẩm tú

Là đơn vị có bộ chương trình tour Trung Hoa đa dạng và độc đáo nhất, Vietravel không chỉ đưa du khách đến với Lễ hội Băng Đăng nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân mà còn thưởng ngoạn sắc xuân, ngắm hoa đào tại Côn Minh khoe sắc thắm; đón không khí tết cổ truyền tại Trấn Cổ Phượng Hoàng, dạo thuyền trên sông Đà Giang, trải nghiệm cáp treo chinh phục Trương Gia Giới phủ tuyết trắng xóa tựa chốn bồng lai. Ngoài những điểm đến quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang… thì hành trình charter bay thẳng đến Ninh Ba, khám phá “Venice phương Đông”- Chu Gia Giác cũng sẽ là gợi ý hấp dẫn cho bạn và gia đình trong hành trình du xuân năm nay.

8. “Dành cả thanh xuân” để đi Nhật Bản

Thật không quá lời khi nói như vậy, bởi xứ Phù Tang bốn mùa tuyệt sắc luôn níu chân lữ khách. Vào mùa xuân, đi dạo trên con đường cải vàng rực rỡ hay thăm ngôi làng cổ kính, hồ nước thanh bình dưới chân núi Phú Sĩ... là điều ai cũng ước mong. Ngoài “cung đường vàng” Tokyo - Osaka - Kyoto - Nagoya hấp dẫn xưa nay, “cung đường kim cương” Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo cũng được du khách yêu thích. Đầu tháng 2 cũng là thời điểm hai tỉnh Ibaraki, Fukushima rực rỡ nhất với rừng anh đào núi nở sớm, lễ hội hoa mơ ở công viên Kairakuen…

9. Rủ nhau du xuân xứ Hàn!

Vào những ngày đầu năm mới, màu tuyết trắng tinh khôi bao phủ tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn cho các cặp đôi khi “check-in” đảo Nami, dạo phố Seoul hay tham gia trượt tuyết và nghỉ dưỡng tại Ski Resort. Nếu đi cùng gia đình, bạn không thể bỏ qua Công viên giải trí Lotte World - Lotte Aquarium, khu trượt tuyết One Mount hoặc Công viên Everland. Bên cạnh đó, trải nghiệm tự tay hái những quả dâu tây chín mọng, cùng thử tắm hơi Jjimjilbang - phong cách tắm hơi độc đáo và đặc trưng tại xứ Hàn sẽ là điểm nhấn đáng nhớ. Đặc biệt cùng du xuân với Vietravel trong giai đoạn này du khách còn có cơ hội trúng thưởng 1 chiếc iPhone X 256 GB và được tặng một chiếc khăn giữ ấm xinh xắn.

10. Trung Đông hoa lệ và cổ kính

Nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời, vườn hoa khoe sắc trên sa mạc hay cà phê băng lạnh giá… Trung Đông luôn biết biến những “điều không thể thành có thể”. Khám phá Dubai diễm lệ trên du thuyền sang chảnh, bạn sẽ cùng một lúc chiêm ngưỡng được hai “thái cực” cổ kính - hiện đại của thành phố. Ngoài ra, ngắm cảnh trên vòng xoay Marina Eye, lạc lối giữa ngàn hoa tại Dubai Miracle Garden, thưởng thức Imagine show đạt kỷ lục Guinness hay thỏa sức tung hoành ở Dubai Festival City - “thiên đường mua sắm” yêu chiều những ai mê hàng hiệu… tất cả đều rất tuyệt vời trong dịp Tết này.

11. Châu Âu - điểm đến “trong mơ” của nhiều người

“Lục địa già” với những công trình triến trúc cổ mang đậm dấu ấn thời gian, con phố lát đá rực rỡ sắc hoa hay nền văn hóa đầy sắc màu chưa bao giờ ngừng cuốn hút. Mỗi vùng đất đều có bản sắc riêng độc đáo, nên bạn có thể quay lại nhiều lần mà vẫn không hề nhàm chán. Mùa xuân này, có quá nhiều điểm đến để lựa chọn: Ý, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ, Liechtenstein, Áo, Monaco, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… Ngoài ra, bạn còn tham gia nhiều lễ hội sôi động và thưởng thức các bữa ăn địa phương đặc sắc.

12. Du lịch kết hợp thăm thân tại Hoa Kỳ

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài trong năm, bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu… thì Hoa Kỳ là một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách sang thăm thân, khám phá. Với tỷ lệ đậu VISA đến 99%, giá tour tốt nhất thị trường, hướng dẫn viên tận tâm và có văn phòng tại Mỹ trực tiếp điều hành tour, hỗ trợ thăm thân theo yêu cầu… thì Vietravel là đơn vị hàng đầu được du khách “chọn mặt gửi vàng” trong những hành trình đến với xứ sở cờ hoa. Bên cạnh đó, khi đồng hành cùng Vietravel, du khách sẽ được tặng vé trải nghiệm cầu đường bộ trên không Grand Canyon, 2 đêm khách sạn tại trung tâm Manhattan, 2 đêm khách sạn Venetian 5* hoặc Palazzo 5*, thưởng thức tôm hùm trong tất cả hành trình. Cùng với tour Âu, Úc, khách mua tour Mỹ, Canada sẽ được tặng ngay SIM du lịch 4G.

