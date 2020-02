Tour diễn của cố nghệ sĩ Whitney Houston bị tẩy chay

Tuần trước, báo chí đã được xem trước một buổi thử trang phục của tour diễn tại Burbank, California, Mỹ. Trong đó, nữ danh ca được chiếu lên màn ảnh rộng với các vũ công phụ họa ảo cùng ban nhạc trực tiếp trên sân khấu. Những ca khúc được trình diễn bao gồm các bản hit lớn nhất của Whitney, bao gồm How Will I Know, Saving All My Love For You và I Will Always Love You. Marty Tudor, CEO của BASE Hologram, trước đây đã ''hồi sinh'' thành công các phiên bản 3D của các ca sĩ đã qua đời bao gồm Roy Orbison và Maria Callas.