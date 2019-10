Trái ngược với bản Hàn, 'Gia đình là số 1' phần 2 kết thúc đầy viên mãn

Sau nhiều sóng gió, tất cả các nhân vật trong bộ phim đều hướng đến những điều tốt đẹp, những giá trị cốt lõi về gia đình, về tình yêu , tình bạn được khắc họa rõ nét. Như Diễm My (Diệu Nhi) và Tiến Sĩ (Quang Tuấn), cặp đôi “oan gia” từ lúc gặp gỡ cho đến bắt đầu tìm hiểu rồi yêu nhau, trải qua mọi sóng gió, thăng trầm, khó khăn và hờn giận… cuối cùng họ cũng trở về bên nhau và nhận ra rằng không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời vốn dĩ bộn bề này. Cuối phim, cặp đôi mặc áo cưới và nở nụ cười hạnh phúc làm khán giả hài lòng nhất.

Như Trạng Nguyên (Bi Max) và Tâm Ý (Dương Gia Mỹ), cặp “gà bông” vì nhau mà cố gắng. Nếu chàng vì nàng cố gắng học tập và đạt được kết quả như ý muốn khi đậu vào trường đại học có tiếng thì nàng lại vì chàng mà hi sinh đánh đổi, chọn cách tạm rời xa tình yêu để tròn chữ hiếu. Nhưng cuối cùng, tất cả sự hi sinh, chờ đợi nhau được đền bù xứng đáng bằng cuộc tái hợp sau nhiều năm xa cách, cái nắm tay bình yên trong ngày đám cưới của Diễm My và Tiến Sĩ khiến fan mủi lòng.