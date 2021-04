Trailer bom tấn 'Black Widow' đạt hơn 70 triệu lượt xem sau 24 giờ chiếu

Với trên 70 triệu lượt xem, trailer mới nhất của Black Widow vượt qua các con số về lượt xem của các phim khác trong hãng Disney/Marvel như Black Panther (48 triệu lượt), Ant-Man and the Wasp (52 triệu lượt), hay các phim truyền hình như WandaVision (53 triệu lượt), Loki (36 triệu lượt) và Falcon and The Winter Soldier (20,3 triệu lượt). Trong đó, series WandaVision đã ra mắt khán giả mùa đầu tiên, Falcon and The Winter Soldier hiện đang chiếu còn Loki thì chỉ mới tung trailer dạo gần đây.