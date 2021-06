Trần Anh Khoa của ‘Ròm’ đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP châu Á

Phim Ròm với Trần Anh Khoa đóng chính do Trần Thanh Huy đạo diễn tiếp tục gặt hái thành công khi tham gia LHP châu Á lần thứ 18 diễn ra tại Rome (Ý) từ ngày 17 - 23.6.

Trong video gửi đến ban tổ chức do đang du học tại Canada, Trần Anh Khoa bày tỏ lòng biết ơn tình cảm của khán giả, đoàn phim và cả gia đình, đặc biệt là anh trai - đạo diễn Trần Thanh Huy đã tạo điều kiện để anh hoàn thành tốt vai Ròm trong phim. Ban tổ chức nhấn mạnh Anh Khoa “có diễn xuất bản năng, đầy năng lượng và hoạt bát để có thể hóa thân vào một nhân vật không ngừng vận động trong nhịp sống cuồng quay của phố thị”.

LHP châu Á tại Ý do Quỹ phim Robert Bresson tổ chức đã chọn ra những bộ phim Đông Á xuất sắc nhất về nghệ thuật và thể loại. Giải Phim hay nhất thuộc về Synapses (2019) của đạo diễn Chang Tso-chi (Đài Loan); Đạo diễn xuất sắc Peng Shigang ( Trung Quốc ) với phim The Sons of Happiness (2021); Nữ diễn viên xuất sắc Go Doo Shim ( Hàn Quốc ) trong phim Everglow; Phim gốc hay nhất thuộc về tác phẩm đến từ Nhật Bản Dancing Mary.