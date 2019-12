Trần Phương Nam trải lòng về biệt danh 'cháu trai Trường Giang'

Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi diện đầm xuyên thấu, xẻ cao đỏ rực nổi bật tại sự kiện. Cô bất ngờ được nhận giải Best Face of the year nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, đầy sức hút của mình.