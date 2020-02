Trấn Thành bị Lâm Vỹ Dạ dùng dép tát liên hoàn trong hậu trường

Tập cuối cùng của web-drama tâm lý, tình cảm gia đình của Trấn Thành vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Đây được xem là một trong những dự án web-drama thành công nhất trên YouTube trong năm nay. Trong khi tác phẩm chưa kịp hạ nhiệt, giám khảo Thách thức danh hài lại khiến khán giả hào hứng khi tung clip hậu trường của tập 1 Bố Già.

Được biết, đây là phân đoạn người cha vừa mới ra tù (Lê Quốc Nam thủ vai) về thăm con gái (Trang Hí) nhưng bị người mẹ do Lâm Vỹ Dạ đảm nhận đuổi đánh. Bất bình trước sự việc, Bố Già Trấn Thành đã can thiệp nhưng không ngờ bị tát. Tuy nhiên, do kết hợp chưa ăn khớp nên bộ 3 phải diễn lại nhiều lần. Trong clip Trấn Thành khiến người xem bật cười vì bị đàn em tát liên tiếp vào đầu khiến nam diễn viên choáng váng.