Trấn Thành đến thăm và trao tiền cho nghệ sĩ Mạc Can

Trấn Thành kể khi hay tin nghệ sĩ Mạc Can nhập viện, vì quá bận rộn nên khi tìm đến thăm, bác sĩ báo ông đã về nhà. “Bây giờ tôi mang tiền qua tận nhà để trao cho chú Mạc Can", anh nói. Dù đi lại gặp khó khăn song nghệ sĩ Mạc Can vẫn ra đón đàn em bằng tinh thần lạc quan vui vẻ. Ông liên tục chia sẻ bệnh tật của mình bằng giọng hài hước, cho biết nhập viện vì “bị xe tăng cán", còn nghệ sĩ Mai Trần vì “đá trực thăng nên què giò". Trấn Thành tận tình dìu nghệ sĩ Mạc Can vào phòng trọ và trò chuyện cùng ông. Nam MC cũng hướng dẫn diễn viên Đất phương Nam lưu số điện thoại vào danh bạ.

Cũng trong dịp này, ông xã Hari Won tận tay trao tiền mà anh, Trường Giang, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi cho nghệ sĩ Mạc Can. Điều đó khiến diễn viên sinh năm 1945 bất ngờ. Mạc Can nói: “Quá trời vậy Trấn Thành, vừa phải thôi”. Ngay sau đó, diễn viên Trạng Quỳnh mong Mạc Can giữ lấy số tiền để phòng có chuyện cần xài. Sau đó, Mạc Can đáp lại: “Có chuyện gì cha, chưa có chết đâu. Dại gái thì có" khiến nam MC được phen cười không ngớt.

Nam diễn viên ân cần chỉ cách lưu số điện thoại cho nghệ sĩ Mạc Can Ảnh: Chụp màn hình

Khi xem đoạn clip, nhiều khán giả ngưỡng mộ tình cảm các nghệ sĩ dành cho nhau và xót thương trước hoàn cảnh “một thân một mình" lúc về già của ông. Một tài khoản viết: “Ông ơi nhìn ông yếu lắm, thương ông quá. Ông nhớ tịnh dưỡng cho khỏe thiệt khỏe nha, nhớ mãi bác Ba Phi ngày nào". “Mình thích Trấn Thành vì tình thương người của anh. Mình chúc Thành thật nhiều sức khỏe để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công", một người xem bình luận.