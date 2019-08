Trấn Thành 'nóng mặt' khi Hari Won song ca cùng trai đẹp

Không nằm ngoài dự đoán, thí sinh của đội Trường Giang đã có một màn song ca ca khúc Là cả bầu trời với Hari Won . Khi cả hai vừa xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, diễn viên Kiều Minh Tuấn đã thốt lên: “Đẹp đôi quá!”, nam diễn viên còn lặp lại nhiều lần khiến Trấn Thành hờn dỗi cả người bạn thân. Sau phần song ca, thí sinh Trùng Dương tiếp tục trình diễn bài hát I don’t believe with you với phần múa minh họa của Hari Won, các nghệ sĩ tiếp tục có những trận cười hả hê trước thái độ “ghen lồng lộn” của Trấn Thành.