Trấn Thành tranh giải Nam diễn viên xuất sắc ‘Viet Film Fest’ ở Mỹ

Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế (Viet Film Fest) 2021, do Hội Văn học Nghệ thuật Việt - Mỹ (VAALA) phối hợp Hội Văn hóa Ngôn ngữ Việt Nam (VNLC) tổ chức, vừa công bố danh sách các phim tham dự, cùng các đề cử quan trọng của giải thưởng lần thứ 12 này.

Có tổng cộng 17 phim dài (cả phim truyện lẫn phim tài liệu) và 38 phim ngắn được tuyển chọn vào danh sách tranh giải chính thức của Viet Film Fest 2021. Trong số các phim truyện được chiếu trong đại hội phim năm nay, có 6 phim lần đầu tiên được chiếu ở vùng Bắc Mỹ. Phim được gửi đến từ các tác giả ở Canada, Pháp, Đức, Việt Nam, Úc và Mỹ. Phim không nói tiếng Anh sẽ có phụ đề tiếng Anh.

Danh sách một số đề cử của 3 hạng mục giải thưởng Phim xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc vừa công bố. Bố già - phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt, xuất hiện ở cả 3 hạng mục. Trấn Thành nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc và sao nhí Ngân Chi (10 tuổi) có tên trong top 5 Nữ diễn viên xuất sắc với vai “con gái” của Trấn Thành trong phim này.

Trấn Thành, bé Ngân Chi và Tuấn Trần trong phim Bố già Ảnh: NSCC

Cùng được đề cử với Ngân Chi có nghệ sĩ Hồng Đào phim Thưa mẹ con đi, người mẫu - diễn viên Hồ Thu Anh phim Sài Gòn trong cơn mưa, Jacky Lai phim Good news, Carina Hoang phim Hold up.

Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, Trấn Thành cạnh tranh với B Trần của phim Trái tim quái vật, Ivan Mok phim Blue suit, Hiệp Trần Nghĩa trong Malabar và Paul Yen của phim Recovery.

Sau 1 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19 , năm nay Viet Film Fest sẽ diễn ra từ 15 - 30.10 tại California (Mỹ) với hình thức chiếu phim trực tuyến (online), chiếu “drive-in” (là rạp chiếu phim ngoài trời chỉ dành cho người ngồi trong xe ô tô), và tại rạp lớn như thường lệ. Ông Tony Nguyễn, Giám đốc kỹ thuật Viet Film Fest 2021, cho biết: “Đại dịch Covid-19 bắt buộc Viet Film Fest tổ chức lại cách thức chiếu phim. Chúng tôi hy vọng đã tìm ra cách để khán giả có thể xem phim một cách thoải mái nhất”. Là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lớn nhất ngoài Việt Nam (tổ chức từ năm 2003), những suất chiếu trực tuyến năm nay sẽ gửi đến khán giả những câu chuyện, tiếng nói của người Việt trên toàn thế giới; đồnh thời sự kiện tạo nhiều cơ hội cho các nhà làm phim đưa những tác phẩm của mình tiếp cận với khán giả qua các buổi “Hỏi & Đáp” trực tuyến.

Nghệ sĩ Hồng Đào và Lãnh Thanh trong phim Thưa mẹ con đi Ảnh: NSCC

Phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ Ảnh: NSCC

Viet Film Fest 2021 sẽ mở màn với buổi công chiếu bộ phim Thưa mẹ con đi (Goodbye mother) của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh trên online. Chiếu tại rạp Frida - California (Mỹ) có các phim: Sài Gòn trong cơn mưa (Saigon in the rain) của đạo diễn Lê Minh Hoàng vào 15 giờ ngày 16.10; Người cần quên phải nhớ của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh vào 18 giờ ngày 18.10, Mắt biếc của Victor Vũ vào 18 giờ ngày 19.10, Trái tim quái vật vào 19 giờ ngày 23.10... The Paper Tigers của đạo diễn Bảo Trần được giới phê bình đánh giá cao, sẽ được chiếu “drive-in” lúc 19 giờ ngày 23.10 tại Westminster Mall và chiếu trực tuyến suốt cho đến hết đại hội.

Gây được chú ý nhất của sự kiện tại rạp Frida chính là phim Bố già (Dad, I’m Sorry) của đạo diễn Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng sẽ công chiếu vào lúc 18 giờ ngày 16.10 và Rừng thế mạng (tựa cũ: Tà Năng Phan Dũng) – phim chủ đề sinh tồn đầu tiên của điện ảnh Việt của đạo diễn Trần Hữu Tấn, do dịch Covid -19 nên hoãn chiếu tại rạp Việt, sẽ chiếu ra mắt lần đầu tiên vào 18 giờ ngày 21.10.

Phim Rừng thế mạng của đạo diễn Trần Hữu Tấn Ảnh: NSCC

3 bộ phim tài liệu nổi bật cũng tham gia tranh tài gồm: Be Water về huyền thoại Lý Tiểu Long của đạo diễn Bảo Nguyễn; Đoạn trường vinh hoa (The Glorious Pain) của Lê Mỹ Cường, kể về một gánh hát sống rày đây mai đó ở miền Tây Nam bộ; và No crying at the dinner table của đạo diễn Carol Nguyễn về chân dung một gia đình cùng những sự phức tạp về cảm xúc.

Kết thúc Viet Film Fest 2021 sẽ là buổi chiếu “drive-in” miễn phí phim Raya and the Last Dragon của hãng Walt Disney Animation Studios, có sự tham gia của Quý Nguyễn trong vai trò đồng biên kịch và sự lồng tiếng của Kelly Marie Trần trong vai Raya, chiếu lúc 19 giờ ngày 30.10 tại Westminster Mall.