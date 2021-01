'Trạng Tí' hủy ra mắt vì Covid-19, 'Lật mặt 5' giữ lịch chiếu tối 26 tết

Lịch chiếu ra mắt báo giới và khách mời của phim Trạng Tí phiêu lưu ký vào tối 4.2, nhưng với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh Thần đồng đất Việt đã có quyết định tạm dừng. Tuy nhiên, Trạng Tí vẫn giữ lịch khởi chiếu rộng rãi tại các rạp cho đông đảo khán giả vào mùng 1 Tết âm lịch (12.2).

Trước những tranh cãi ồn ào những ngày qua, đạo diễn của Trạng Tí phiêu lưu ký là Phan Gia Nhật Linh lên tiếng lần cuối khép lại vụ việc: "THE FILM SPEAKS FOR ITSELF (đại khái là không cần giải thích gì thêm nữa, tự bộ phim sẽ cất tiếng nói - PV). Cám ơn một số bạn đã nhắn mình nhắc nhở điều này. Mình luôn tin vào điều này. Vì vậy, xin lỗi những ai đã từng tin mình và tôn chỉ này, vì phải đọc những lời giải thích về bộ phim trước khi xem phim. Hãy để tự thân bộ phim lên tiếng. Mình xin dừng mọi cuộc tranh luận về Trạng Tí tại đây cho đến ngày phim ra mắt. Mọi thắc mắc về phim đều có lời giải đáp bên trong đó".

Cảnh trong phim Trạng Tí phiêu lưu ký Ảnh: ĐPCC

Còn phía họa sĩ Lê Linh cũng chia sẻ: "Tôi không có ý định ngăn cản hay kiện tụng gì bên Ngô Thanh Vân cả. Tất cả dừng lại được rồi, giờ chúng ta nên chung tay chống dịch thì hơn. Phía bên êkip Ngô Thanh Vân tuyên bố ngừng tranh luận là tôi đã mừng lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn hưởng một cái Tết an yên bên gia đình, người thân thôi".