Tranh chấp bản quyền sách dạy làm giàu

First News trưng ra văn bản của Tổ chức Napoleon Hills Foundation - đại diện bản quyền hợp pháp duy nhất của gia đình tác giả huyền thoại Napoleon Hill - do Giám đốc điều hành Don M.Green ký, xác nhận: “Napoleon Hills Foundation đã trao độc quyền xuất bản ấn phẩm tiếng Việt của cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu, được viết bởi Napoleon Hills cho Công ty First News - Trí Việt tại TP.HCM..., đồng thời chúng tôi cũng xác nhận rằng Napoleon Hills, Napoleon Hills Foundation và các công ty con không hề trao quyền xuất bản cuốn sách này cho bất cứ công ty, đối tác nào ở Việt Nam...”. Văn bản cũng khẳng định: “Quyển sách Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu mà Thái Hà Books thực hiện, thông qua MindPower Press - không được Napoleon Hills Foundation cấp phép, là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Napoleon Hills Foundation.

Bất cứ hành vi sử dụng trái phép ấn bản ngôn ngữ tiếng Việt của tác phẩm đã ủy quyền cho First News - Trí Việt được chuyển ngữ từ bản gốc tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, cũng như bất kỳ tác phẩm nào sử dụng Nghĩ giàu và làm giàu làm một phần của tựa sách đều là hành vi vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ ”.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Thái Hà Books Trần Phương Thảo lại cho rằng: “Tuyên bố trên đề cập đến việc Napoleon Hills Foundation đã cấp giấy phép xuất bản một cuốn sách cụ thể, tên là Think and Grow Rich 1966 Revised Edition. Phát ngôn trên không nói rằng Napoleon Hills Foundation cấp phép xuất bản các phiên bản khác của Think and Grow Rich vì thực tế không phải ấn bản nào có tên Think and Grow Rich/tác giả Napoleon Hill thì Napoleon Hills Foundation cũng nắm giữ bản quyền. Phát ngôn trên rất dễ gây hiểu nhầm về tính hợp pháp của các phiên bản khác. Hiện nay có rất nhiều phiên bản Think and Grow Rich được phát hành tại thị trường Hoa Kỳ”.

Đại diện Thái Hà Books cũng cho biết thêm: “Đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục xuất bản 2 cuốn sách này và đã ký hợp đồng gia hạn bản quyền, tuy nhiên trong tất cả mọi giao dịch giữa Napoleon Hills Foundation với chúng tôi trong suốt 9 năm qua, cho đến thời điểm này, chưa một lần nào Napoleon Hills Foundation gửi thư đề cập đến việc chúng tôi đang vi phạm luật bản quyền quốc tế khi xuất bản cuốn sách Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu của tác giả Napoleon Hill, biên tập và chú thích bởi Ross Cornwell. Chúng tôi thấy rất kỳ lạ về việc này vì đây chắc chắn không phải là cách làm của một đơn vị xuất bản chuyên nghiệp nếu họ thực sự cho rằng Thái Hà Books đang xuất bản trái phép một cuốn sách của họ tại Việt Nam”.

Không đồng tình với cách giải thích của Thái Hà Books, First News - Trí Việt thông báo sẽ cùng Napoleon Hills Foundation làm đến cùng vụ vi phạm chuyển nhượng bản quyền này và không nhân nhượng vì bất cứ lý do nào.