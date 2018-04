Tranh Việt thắng lớn tại sàn đấu Sotheby's Hongkong

Phiên đấu giá Nghệ thuật đương đại và hiện đại Đông Nam Á diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 1.4 (giờ địa phương) tại Sotheby’s Hongkong có 168 tác phẩm được đấu giá. Trong đó hội tụ đủ các tên tuổi danh tiếng của thị trường mỹ thuật Đông Nam Á như Affandi, Srihadi Sudarsono, Lee Man Fong, Joseph Inguimberty, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Nguyễn Văn Tỵ, Bùi Xuân Phái, Arie Smit, Fernando Cueto Amorsolo, Walasse Ting, Chen Wen Hsi, Cheong Soo Pieng, Theo Meier, Adrien Jean Le Mayeur De Merprès, Romualdo Frederico Locatelli, Widayat, Ahmad Sadali, U Ngwe Gaing, Tay Bak Koi, Fernando Zobel, I Nyoman Masriadi…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Tranh lụa Lũ trẻ hái hoa (Lê Thị Lựu, 1966) đấu giá thành công với 4,7 tỉ đồng.

Chiếm 25% số lượng tác phẩm đấu giá tại phiên này, tranh Việt vẫn chiếm được sự yêu thích của các nhà sưu tập với giá khá cao, phần lớn đều gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Trong đó cao nhất phải kể đến bức tranh lụa Children picking flowers (Lũ trẻ hái hoa, Lê Thị Lựu, khổ 64,5x54,5cm, vẽ năm 1966) đã đấu giá thành công lên tới 207.058 USD (khoảng 4,7 tỉ đồng), trong khi giá ước tính ban đầu chỉ khoảng từ 19.113-31.855 USD. Bức tranh này từng được bán đấu giá tại Sotheby's New York (Mỹ) năm 2006 và nằm trong bộ sưu tập cá nhân tại Mỹ.

ẢNH: TƯ LIỆU Kỳ nữ Lê Thị Lựu lúc sinh thời.

Họa sĩ Lê Thị Lựu (1911-1988) sinh tại tỉnh Bắc Ninh, từng tốt nghiệp thủ khoa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 3 (năm 1932), từng tham gia giảng dạy ở Việt Nam từ năm 1935-1939 và sau đó định cư tại Pháp, vẽ tranh, triển lãm và giảng dạy tại các trường học ở Pháp cho đến cuối đời.

Cao thứ nhì trong số các tác phẩm của Việt Nam phải kể đến bức bình phong 6 tấm Ladies in a garden (Thiếu nữ trong vườn, Nguyễn Văn Tỵ, thực hiện năm 1942) đã bán thành công với giá 175.203 USD (khoảng 3,97 tỉ đồng). Điều này là một bất ngờ cho cả nhà sưu tập lẫn sàn đấu bởi giá ước tính ban đầu chỉ từ 76.452-114.678 USD.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Tranh lụa Mẹ và con ở trong vườn (Lê Phổ) đấu giá thành công với 3,43 tỉ đồng.

Đứng giá cao thứ 3 trong các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam là bức tranh lụa Mother and Child in a garden (Mẹ và con trong vườn) của danh họa Lê Phổ với giá đấu thành công 151.311 USD (3,43 tỉ đồng), trong khi giá ước tính ban đầu chỉ từ 44.597-70.081 USD.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Tranh lụa Người đàn bà và đứa con (Lê Phổ) đã đấu giá thành công với 3,18 tỉ đồng.

9 tác phẩm khác của danh họa Lê Phổ cũng đấu giá thành công, gồm: Women and Child (Người đàn bà và đứa con, 140.162 USD, Lady in a green robe (Cô gái trong chiếc áo choàng xanh, 76.452 USD), Spring Bouquet (Hoa xuân, 71.674 USD), Flowers (Hoa, 63.710 USD), Women with curtains (Cô gái sau rèm, 41.412 USD),Chrysanthemum (Hoa cúc, 55.746 USD), Tulips (Hoa Tulip, 30.262 USD), The mother and daughter (Mẹ và con gái, 28.670 USD), Flowers (Hoa, 25.484 USD).

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Tranh lụa Giấc mơ (Vũ Cao Đàm) đấu giá thành công gần 2,9 tỉ đồng.

4 bức tranh của danh họa Vũ Cao Đàm cũng đấu giá thành công, gồm: The dream (Giấc mơ) với giá 127.420 USD (gần 2,9 tỉ đồng), The meeting (Hò hẹn, 28.670 USD), The couple (Trai tài gái sắc, 35.041 USD), The dream (Giấc mộng, 30.262 USD). Tuy chỉ có hai bức tranh của danh họa Mai Trung Thứ được đấu giá lần này nhưng đều thành công với giá cao. Đó là bức tranh lụa A young Tonkinese (Cô gái Bắc kỳ, 63.710 USD), tranh lụa Mother and Daughter (Mẹ và con gái, 47,783 USD).

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Tranh lụa Cô gái Bắc kỳ (Mai Trung Thứ) đấu thành công với giá 1,44 tỉ đồng.

Ngoài ra còn có các tác phẩm đấu giá thành công của các họa sĩ khác như: tranh sơn dầu Angkor (Tô Ngọc Vân, 13.538 USD), tranh sơn dầu Phố nhỏ Sài Gòn (Nguyễn Trí Minh, 2389 USD), tranh lụa Khỏa thân của cô gái Hải Dương (Nguyễn Huyến, 19.113 USD), tranh sơn mài Hươu trong rừng (Trần Phúc Duyên, 11.946 USD), tranh sơn dầu Cuộc sống ở làng quê Việt Nam (Nguyễn Trí Minh, 5097 USD), tranh sơn mài Phong cảnh (Nguyễn Quang Bảo, 7964 USD), tranh sơn mài Nông dân (Nguyễn Quang Bảo, 7167 USD), tranh sơn mài Cá vàng (Trần Phúc Duyên, 6371 USD), tủ sơn mài Gà trống trong vườn (Xưởng Thành Lễ, 10.363 USD), tranh sơn mài Làng chài phía Bắc Việt Nam (Trần Văn Hà, 10.353 USD)...