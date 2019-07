Trào lưu 'đá nắp chai' có gì hay mà thu hút nhiều người nổi tiếng?

Bottle cap challenge hiện đang là trào lưu ''càn quét'' trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây. Để tham gia thử thách, người thực hiện phải dùng chân đá văng chiếc nắp chai được nới lỏng. Đáng chú ý, người chơi phải áp dụng tư thế võ thuật đặc trưng của bộ môn Taekwondo với cú xoay người kết hợp pha đá chân.

Điểm thú vị là người tham gia buộc phải giữ cho chai nước không bị rơi xuống hay biến dạng trong suốt quá trình thực hiện. Thành quả sẽ được ghi lại trong video với hiệu ứng slow-motion (tốc độ chậm) ghi lại từng chuyển động nhỏ nhất của cú đá tác động lên chiếc nắp chai.

Được biết, cơn sốt này chính thức khởi động và lan rộng thông qua video của Farabi Davletchin, một võ sĩ Taekwondo. Huấn luyện viên người Kazakhstani gây ấn tượng với đòn tấn công dứt khoát khiến chiếc nắp chai xoay nhiều vòng trong thời gian ngắn. Sau khi đăng tải video lên mạng xã hội, anh còn đính kèm một dòng hashtag #Farakickschallenge. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, võ sư Farabi Davletchin muốn gửi lời thách đấu với những diễn viên võ thuật gồm: Jean Claude Van Damme, Jason Statham, Thành Long và Conor McGregor.

Video nhanh chóng được chú ý và thu hút hàng ngàn lượt quan tâm trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều trang thông tin, giải trí trên Facebook hay Instagram cũng lần lượt đăng tải lại đoạn clip trên. Đặc biệt, những người nổi tiếng cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng của nó.

Chân Tử Đan gây sốc khi bịt mắt tham gia thử thách Ảnh: Pinterest

Bottle cap challenge trở thành trào lưu triệu view khi ngôi sao hành động Jason Statham đăng tải khoảnh khắc quay chậm cú đá của anh để đáp lại lời “khiêu chiến” từ bạn hữu. Trên trang cá nhân của nam tài tử, nhiều người không khỏi bất ngờ: “Đây là video tuyệt vời nhất tôi từng xem, tôi chắc chắn thực hiện thử thách này”. Số khác không khỏi bày tỏ những lời khen ngợi dành cho nam diễn viên Người vận chuyển: “Đúng là đẳng cấp của một ngôi sao hành động. Jason xứng đáng là người chiến thắng trong trò chơi đặc biệt này”.

Trải nghiệm này cũng thu hút hàng loạt ngôi sao giải trí của thế giới . Trong đó, những tên tuổi sau khiến người hâm mộ phát cuồng: Max Holloway, Conor McGregor, John Mayer, Ryan Reynolds, ChânTử Đan…

Tại Việt Nam, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi cũng tham gia thử thách này với nhiều phiên bản khác nhau. Không ít nghệ sĩ khiến người hâm mộ suýt xoa với pha hành động mãn nhãn như: Phạm Hương, Will 365, Jun Vũ, Katleen Phan Võ, Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình, Anh Đức…

Ngoài việc tuân thủ các quy tắc của trò chơi, hàng loạt phiên bản hài hước và quái đản cũng được tái hiện trên toàn cầu. Đặc biệt, phiên bản thách đấu của nữ diva Mariah Carey gây sốt cộng đồng mạng. Giọng ca All I Want For Christmas Is You khiến khán giả chú ý khi sử dụng giọng hát với âm vực cao khiến nắp chai xoay vòng và rơi xuống. Mặc dù bị nhiều người phát hiện đây chỉ là một trò dàn dựng, tuy nhiên, video của nữ ca sĩ vẫn thu hút hàng ngàn lượt quan tâm và tương tác.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn “chế biến” Bottle cap challenge thành: Thử thách đá thùng phi, dùng bánh xe đạp mở nắp, dùng lưỡi tham gia… Đi kèm các phiên bản này là hàng loạt tai nạn hài hước được lan truyền và càng khiến cho trào lưu trở nên phổ biến trên mạng xã hội.