Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước

Triển lãm do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) và Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức, giới thiệu hơn 120 tác phẩm được tuyển chọn từ những cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Triển lãm này giúp ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng mùa xuân 1975; khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc VN, nêu cao tinh thần yêu nước giữ vững toàn vẹn lãnh thổ VN. Các tác phẩm triển lãm về phòng, chống dịch Covid-19 nêu tinh thần “chống dịch như chống giặc”.