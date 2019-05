Trịnh Thiếu Thu: Tài tử cả đời chỉ đóng vai chính, phong lưu bậc nhất Hồng Kông

Tài tử Hồng Kông duy nhất chưa từng đóng vai phụ

Trịnh Thiếu Thu sinh năm 1947 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông vốn không phải đứa trẻ ham đọc sách nhưng đối với diễn kịch lại vô cùng say mê. Khi chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, tài tử họ Trịnh ghi danh vào khóa huấn luyện kịch nói và chuyên tâm đeo đuổi đam mê diễn xuất. Nếu như các diễn viên trẻ khá chật vật nhiều năm để làm nền cho người khác trước khi tỏa sáng ở vai diễn chính thì đối với Trịnh Thiếu Thu, điều này chưa từng xảy ra. Vừa tham gia lớp kịch nói, ông đã đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vở Thủ túc tình thâm.

Không lâu sau, Trịnh Thiếu Thu ghi danh vào khóa huấn luyện của Thiệu Thị (tiền thân của TVB) và nhanh chóng tham gia các bộ phim nổi tiếng bấy giờ là Văn tố thần, Đại túy hiệp. Kế đến, tài tử 72 tuổi đầu quân cho hãng phim Kiên Thành và lại trở thành nam chính đóng cặp cùng mỹ nhân nức tiếng bấy giờ là Trần Bảo Châu trong Hắc sát tinh (1967).

ẢNH: TVB Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghiệp diễn, Trịnh Thiếu Thu sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ với hàng trăm bộ phim hợp tác với TVB, ATV cùng nhiều đơn vị làm phim khác

Sóng gió duy nhất trong giai đoạn mới chập chững bước vào nghề của sao phim Sở Lưu Hương có lẽ là ngôn ngữ. Ông vốn là diễn viên tiếng Quảng Đông trong khi thị hiếu của khán giả bấy giờ là các bộ phim tiếng Phổ thông. Thất nghiệp, Trịnh Thiếu Thu cùng bạn góp tiền mở shop quần áo rồi thua lỗ khiến nghệ sĩ trẻ phải rong ruổi đi hát khắp nơi kiếm tiền nuôi mẹ và em gái.

Năm 1970, nhờ có sự giúp đỡ của Thiệu Phương Phương, Trịnh Thiếu Thu gia nhập TVB. Một năm sau đó, ông đóng bộ phim truyền hình đầu tiên có tên Ấm lạnh tình thân và nhanh chóng đoạt giải Nam diễn viên có triển vọng nhất. Bản lĩnh diễn xuất cùng khả năng biến hóa đa dạng trong đủ loại nhân vật của Trịnh Thiếu Thu được thể hiện rõ nhất khi nam diễn viên đóng phim Thư kiếm ân cừu lục. Trong tác phẩm kiếm hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, một mình nam diễn viên đảm nhiệm ba nhân vật trong phim gồm Trần Gia Lạc, Càn Long và Phúc Khang An khiến Trịnh Thiếu Thu trở thành “đại hiệp” nổi danh khắp màn ảnh. Ông được săn đón trong các dự án tiếp theo như: Lục Tiểu Phụng chi quyết chiến tiền hậu, Ỷ thiên đồ long ký, Sở Lưu Hương… Năm 1982, Đài Loan cho phát sóng bộ phim Sở Lưu Hương khiến tỉ xuất người xem tăng kỷ lục. Cơn sốt của bộ phim lớn đến nỗi các diễn viên xứ Đài phản ứng kịch liệt thậm chí yêu cầu ngừng phát sóng tác phẩm.

ẢNH: TVB Danh tiếng của Trịnh Thiếu Thu gắn liền với vai Sở Lưu Hương. Nhân vật do nam diễn viên thể hiện đã trở thành tượng đài mà nhiều diễn viên khác khó lòng vượt qua

Sau nhiều năm mải mê với các tác phẩm cổ trang, năm 1992 nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng đại hiệp giang hồ để vào vai phản diện Đinh Giải trong tác phẩm Đại thời đại. Tác phẩm với nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán đầy biến động của Hồng Kông, quy tụ dàn diễn viên đình đám thời bấy giờ như Lưu Thanh Vân, Lam Khiết Anh, Châu Huệ Mẫn… Đại thời đại sau đó trở thành một hiện tượng của màn ảnh nhỏ xứ cảng thơm với tỉ suất người xem cao kỷ lục. Một điều thú vị là khi tác phẩm này phát sóng, ngoài đời thực cổ phiếu Hồng Kông rớt xuống 1.283 điểm, khiến sàn chứng khoán xứ Cảng thơm lao đao, nhiều người tan nhà nát cửa. Báo chí thời bấy giờ gọi đây là “Hiệu ứng Đinh Giải”.

Sau Đại thời đại, tên tuổi của Trịnh Thiếu Thu không thôi hạ nhiệt tại Hồng Kông nhờ sự góp mặt trong hàng loạt tác phẩm: Quần tinh hội, Tiểu khán Phong Vân, Tân bến Thượng Hải, Hý thuyết Càn Long, Giang hồ kỳ hiệp truyện, Phương Thế Ngọc, Túy quyền, Họa Bì - Âm dương pháp vương… Bên cạnh việc đóng vai chính, nam diễn viên kỳ cựu cũng tham gia hát nhạc phim trong một số tác phẩm, trở thành nghệ sĩ đa tài, người tình trong mộng của nhiều khán giả nữ.

ẢNH: TVB Ngoài Đại thời đại nhiều tác phẩm của Trịnh Thiếu Thu như: Thiên địa nam nhi, Giang hồ kỳ hiệp truyện, Cuộc chiến thế kỷ… hễ được phát sóng, thị trường chứng khoán trong nước lại liên tục sụt giảm. Mới đây nhất, tác phẩm Quỷ tham tiền truyện do nam diễn viên đóng chính phát sóng hồi cuối tháng 4.2019 đã khiến sàn chứng khoán giảm hơn 1.000 điểm chỉ sau 7 ngày

Trong hơn 50 năm gắn bó với nền công nghiệp điện ảnh xứ Cảng thơm, Trịnh Thiếu Thu đã có những cống hiến tích cực và trở thành một trong những diễn viên huyền thoại của TVB thuở vàng son. Ông được xướng tên ở các giải thưởng điện ảnh danh giá trong và ngoài nước. Trong số 100 nhân vật truyền hình kinh điển của xứ Cảng thơm, Trịnh Thiếu Thu có tới 7 nhân vật lọt vào danh sách. Thành tích ngoạn mục này khiến tài tử gạo cội trở thành nghệ sĩ có nhiều vai diễn kinh điển nhất màn ảnh Hồng Kông.

Đào hoa, phong lưu, nhiều năm mang danh gã phụ tình

Trái với sự nghiệp đầy thăng hoa, đời tư của nam diễn viên phim Lục Tiểu Phụng luôn bị bủa vây bởi những tin tức về chuyện tình cảm. Trước khi gắn bó với bà xã Quan Tinh Hoa như hiện tại, Trịnh Thiếu Thu từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng không ít đàm tiếu, dị nghị và chỉ trích từ công chúng.

Đầu thập niên 1960, tài tử phim Trung liệt Dương gia tướng quen một cô gái trong đoàn kịch rồi nhanh chóng kết hôn. Họ sinh con gái đầu lòng tên Trịnh An Nghi nhưng rồi do tính cách không hòa hợp, hai người sớm đường ai nấy đi. Năm 1970, Trịnh Thiếu Thu từng có mối tình gắn bó với nữ diễn viên Sâm Sâm đến mức quyết định kết hôn nhưng rồi do gia đình người yêu ngăn cấm, cả hai chia tay không lâu sau đó.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Thẩm Điện Hà là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự nghiệp đầy thành công của Trịnh Thiếu Thu

Sau hai cuộc tình dang dở, Trịnh Thiếu Thu gặp Thẩm Điện Hà - nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Hồng Kông thời bấy giờ. Còn nhớ thuở mới quen nhau, Thẩm Điện Hà đã là một nhân vật tiếng tăm trong giới truyền hình trong khi Trịnh Thiếu Thu chỉ là một gương mặt mới nổi. Nữ diễn viên họ Thẩm lúc ấy đã gác lại sự nghiệp trải đầy hào quang để lui về làm trợ thủ đắc lực cho người tình. Nghệ sĩ sinh năm 1945 đã vận dụng mọi mối quan hệ quen biết cùng tầm ảnh hưởng của mình để biến người yêu thành một trong những gương mặt hàng đầu làng giải trí. Cả hai từng có 11 năm chung sống hạnh phúc trước khi kết hôn.

Năm 1984, trong lúc bà sang Mỹ cắt băng khánh thành nhà hàng mới của bạn thân Lý Hương Cầm, ở Hồng Kông, báo chí bắt đầu râm ran tin đồn Trịnh Thiếu Thu và Quan Tinh Hoa nảy sinh tình cảm trong khi đóng phim Sở Lưu Hương. Nam diễn viên 72 tuổi một mực phủ nhận mọi chuyện, quyết định đến hôn với Thẩm Điện Hà để dập tắt mọi đồn đoán từ dư luận.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Dẫu có với nhau một con gái, tuy nhiên hôn nhân của Thẩm Điện Hà - Trịnh Thiếu Thu vẫn đổ vỡ vì sự xuất hiện của Quan Tinh Hoa

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân vồn vã giữa tâm bão không đủ để níu bước chân phong lưu của Trịnh Thiếu Thu. Tài tử sinh năm 1947 vẫn qua lại với người tình trẻ trung, xinh đẹp trong khi bà xã đang mang thai. Tháng 5.1987, Trịnh Hân Nghi - con gái của Thẩm Điện Hà và Trịnh Thiếu Thu ra đời. Tuy nhiên, khi đứa trẻ mới được 8 tháng tuổi, nam diễn viên đã quyết định dứt bỏ vợ con để đi theo Quan Tinh Hoa.

Hai năm sau, cặp diễn viên phim Sở Lưu Hương kết hôn trong sự chỉ trích thậm tệ của từ dư luận. Trịnh Thiếu Thu nhiều năm liền mang danh gã phụ bạc, người cha vô tâm, vô tính. Năm 2008, Thẩm Điện Hà qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Trong đám ma của vợ cũ, Trịnh Thiếu Thu bị Đặng Quang Vịnh - “ông trùm” nổi danh trong làng giải trí Hồng Kông đồng thời là anh trai nuôi của nữ diễn viên quá cố, trách mắng thậm tệ trước công chúng, chỉ trích tài tử đình đám thiếu trách nhiệm làm cha.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Nam diễn viên bất chấp mọi chỉ trích để kết hôn cùng nhân tình kém 18 tuổi

Bị vợ kiểm soát triệt để

Dẫu sở hữu khối tài sản lên đến 500 triệu HKD (khoảng 1.500 tỉ đồng), Trịnh Thiếu Thu vẫn chẳng hề chu cấp cho con chung của ông với Thẩm Điện Hà. Chỉ đến khi truyền thông vặn hỏi về hoàn cảnh khó khăn của con gái, tài tử mới giật mình đáp: "Tại sao nó không đến tìm tôi?". Mối quan hệ cha con giữa nghệ sĩ gạo cội với Trịnh Hân Nghi cũng vì thế mà rạn nứt trong suốt nhiều năm. Mãi đến 3 năm trở lại đây, người ta mới lại thấy hai cha con xuất hiện cùng nhau thân thiết sau khi hóa giải mọi trở ngại, hiểu lầm.

ẢNH: TL Sao phim Sở Lưu Hương để vợ quyết định mọi vấn đề trong nhà

Theo tiết lộ từ truyền thông Hoa ngữ, khối tài sản khổng lồ của Trịnh Thiếu Thu hiện do bà xã Quan Tinh Hoa một tay nắm giữ. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, nam diễn viên đều răm rắp nghe lời vợ, điều này cũng được ông thừa nhận trước báo giới Hồng Kông. Khác hẳn với hình ảnh cô đào nóng bỏng, đằm thắm và say mê Trịnh Thiếu Thu thuở nào, khi trở thành vợ của tài tử quyền lực, Quan Tinh Hoa khiến nhiều người ngao ngán với hình ảnh một bà vợ đanh đá, cay nghiệt và rất giỏi kiếm soát chồng. Cánh phóng viên nhiều lần bắt gặp cảnh Trịnh Thiếu Thu bị vợ la mắng xối xả ở chốn đông người, bất chấp ông là người nổi tiếng. Đáp lại hành động quá quắt từ vợ, Trịnh Thiếu Thu chỉ cúi đầu im lặng cho qua. Cũng chính vì thế, nam diễn viên thường bị mỉa mai là kẻ sợ vợ như cọp. Nhiều người nhận xét gay gắt rằng cuộc sống hôn nhân hiện tại của sao phim Tân thục sơn kiếm hiệp chính là kết cục mà ông phải gánh lấy bởi khi xưa nam diễn viên đã dứt khoát bỏ người vợ từng đem lại danh vọng cho bản thân để đi theo người tình nóng bỏng, trẻ đẹp hơn. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01 Trịnh Thiếu Thu vẫn chăm chỉ làm việc dù đã hơn 70 tuổi

Ở tuổi 72, Trịnh Thiếu Thu vẫn giữ vững phong độ thuở nào với vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh cùng gương mặt trẻ trung hơn so với tuổi thực. Nam diễn viên vẫn đều đặn xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình. Những năm gần đây, ông cũng chuyên tâm vào lĩnh vực âm nhạc thông qua các liveshow được đầu tư công phu, hoành tráng.