Trizzie Phương Trinh nói về lý do làm bạn với Bằng Kiều sau ly hôn

Phương Trinh kể lại câu chuyện cuộc gặp gỡ với Bằng Kiều. Cụ thể, khi được chồng cũ gọi điện đi ăn cùng các con, nữ ca sĩ nhanh chóng có mặt tại cửa hàng. Cô cho biết có không ít người thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và giọng ca sinh năm 1973. “Nhiều người khó hiểu được tại sao hai người ly dị rồi mà vẫn có thể ngồi ăn chung và trò chuyện một cách thân mật như vậy. Tại sao không? Nếu chúng ta nói chúng ta có thể hi sinh tất cả vì con cái thì cho du ly hôn, cả hai bố mẹ lâu lâu đi ăn chung với các con để cho chúng nó vui thì có gì gọi là hi sinh quá to lớn đâu mà làm không được".

“Vợ chồng không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đó là duyên số và chúng ta có quyền lựa chọn con đường riêng để đi. Nhưng nó không có nghĩa là hai người phải thù ghét, oán hận nhau. Chúng ta có trách nhiệm chung là những đứa con vậy nên làm bạn với nhau để cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ tụi nó nên người và cho chúng nó một gia đình khi có thể. Nhiều khi bố mẹ xa nhau nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn tươi cười còn hơn là ở gần nhau mà suốt ngày cau có nặng nhẹ với nhau để làm ảnh hưởng tới con cái. Vậy nhé, làm bạn vẫn tốt hơn là làm vợ chồng khi không còn tiếng nói chung các bạn nhé”, cô bộc bạch thêm.

Cặp đôi dành thời gian đi ăn cùng nhau vì các con Ảnh: FBNV

Cuối dòng trạng thái, nữ ca sĩ viết: “Có một bữa tối với chồng cũ và những đứa con. Vâng, tôi có thể làm bạn với chồng cũ. Và những đứa con rất vui khi chúng tôi là bạn". Dòng trạng thái của vợ cũ Bằng Kiều nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả, bạn bè ngưỡng mộ cách cư xử văn minh của cả sau khi “đường ai nấy đi". Một tài khoản bình luận: “Em chứng kiến nhiều cặp khi chia tay họ chia tài sản, nói xấu nhau nhưng anh chị thì không, rất văn minh, lịch sự nhẹ nhàng và luôn mang tiếng cười mỗi khi gặp con. Điều đó quý vô cùng và lúc nào em cũng ngưỡng mộ".

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh khiến người hâm mộ tiếc nuối khi “đường ai nấy đi” năm 2013. Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cùng nuôi các con trưởng thành. Mới đây nhất, trong dịp sinh nhật nam ca sĩ, Trizzie Phương Trinh gửi lời chúc mừng và mong chồng cũ sớm tìm được người mới. Cô viết: “Happy birthday ông bạn, bố của mấy đứa nhỏ. Chúc anh nhiều sức khỏe, luôn hát hay và sớm tìm được người nâng khăn sửa túi".