Trúc Nhân khiến giới nghề 'ngả mũ' khi đầy đẳng cấp trong MV 'khủng' nhất sự nghiệp

Không rò rỉ thông tin hay tung teaser báo trước, Trúc Nhân khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt MV Sáng mắt chưa đầy sáng tạo và ngập tràn màu sắc cầu vồng - biểu tượng của cộng đồng LGBT. Sáng mắt chưa được xác nhận là sản phẩm Trúc Nhân đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Trước đó, Trúc Nhân đã khiến khán giả xúc động khi trở lại âm nhạc với ca khúc chủ đề về tình cảm gia đình trong MV Lớn rồi còn khóc nhè diễn cùng nghệ sĩ kịch nói Thanh Thủy. Như mọi khi, mỗi năm Trúc Nhân chỉ comeback (trở lại) một lần nên Sáng mắt chưa ra mắt trong sự bất ngờ của mọi người. MV chính thức ra mắt vào tối 31.7, mở đầu một chuỗi hoạt động dài hơi của nam ca sĩ từng thành công với bài hit Thật bất ngờ.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Mew Amazing, diễn viên Thúy Ngân, Trúc Nhân, Quán quân The Face 2018 - Mạc Trung Kiên

Với Sáng mắt chưa, Trúc Nhân đã có cuộc tái ngộ nhạc sĩ Mew Amazing, khi anh cũng chính là tác giả bản hit đình đám Thật bất ngờ. Trúc Nhân cho biết đã ấp ủ dự án từ 1 năm trước, khi Mew Amazing gửi bản demo. Về lý do chờ đến thời điểm này mới ra mắt MV, Trúc Nhân chia sẻ: “Ý tưởng thực hiện MV này khiến tôi lo lắng vì kinh phí sẽ rất lớn. Mà một khi đã làm thì tôi phải làm cho thật đã, đầu tư lớn nhất về chất lượng để mang đến một điều mới hoàn toàn so với mình trước giờ, cũng như để khán giả không thất vọng về con đường làm nghề nghiêm túc của tôi”.

Sáng mắt chưa với giai điệu bắt tai, tiết tấu dồn dập khiến người nghe phải nhún nhảy. Đặc biệt, ca từ mang đến sự trào phúng, hài hước đúng màu sắc của Trúc Nhân, gợi nhiều sự liên tưởng. Mew Amazing cho biết, ca khúc được sáng tác như cách nói vui mà những người bạn hay nói với nhau: “Mày sáng mắt chưa? Nói mà không nghe”. Bởi cuộc sống sẽ luôn có những bài học khiến bạn bất ngờ và nhận ra nhiều điều quý giá.

Trúc Nhân bật khóc tại buổi tối họp báo 31.7 ra mắt MV

Mew Amazing thú thật: “Khi viết ca khúc này, tôi chỉ nghĩ đến Trúc Nhân vì nếu không phải anh chàng này thì không biết còn ai có thể hát được. Kể từ sau Thật bất ngờ, đến nay đã 4 năm, tôi và Trúc Nhân luôn chờ dịp để tạo ra sản phẩm có thể tạo được sức hút tương tự. Dù phải để mọi người chờ lâu nhưng tôi tin Sáng mắt chưa sẽ để lại ấn tượng cho mọi người”.

Trúc Nhân 'chơi lớn' khi mời cả nhóm nhảy của Thailand’s Got Talent vào MV

MV Sáng mắt chưa do đạo diễn nổi tiếng Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, với bối cảnh tại Việt Nam và Thái Lan. Lý do chọn sang Thái Lan thực hiện MV, Trúc Nhân nói: “Khi tình cờ xem một video về nhóm nhảy Angel Turbo tại chương trình Thailand’s Got Talent, Trúc Nhân rất ấn tượng bởi sự sáng tạo, đồng đều của họ. Nhân muốn bằng mọi giá phải có họ trong MV Sáng mắt chưa. Từ quá trình liên hệ đến lúc tập luyện và quay hình đó là quá trình dài cả năm trời do hai bên đều kín lịch. Bật mí với mọi người, tất cả màn vũ đạo trong MV lần này đều được biên đạo mới hoàn toàn cùng nhóm nhảy Thái Lan. Đây cũng là một trong những cảnh quay khó nhất của MV, bởi nếu sai một động tác thì mọi người phải quay lại từ đầu”.

Nhóm nhảy Angel Turbo nổi tiếng từ chương trình Thailand’s Got Talent góp mặt trong MV mới của Trúc Nhân

Nữ chính xuất hiện trong Sáng mắt chưa là diễn viên Thúy Ngân nổi tiếng trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, kết hợp cùng Quán quân The Face 2018 Mạc Trung Kiên. Cả hai sẽ vào vai cặp đôi yêu nhau và đám cưới của họ đang diễn ra. Lúc này, bất ngờ có sự xuất hiện của “người yêu cũ” chú rể là Trúc Nhân. Hàng loạt ý tưởng phá đám cưới điên rồ đã xảy ra, từ việc phá cô dâu đến dùng mọi kế hoạch để “vạch mặt” chú rể. MV còn nhiều điều “thật bất ngờ” sau đó nếu khán giả xem hết phần sau.

Thúy Ngân và Mạc Trung Kiên trong MV Sáng mắt chưa

Trúc Nhân vốn được biết đến là nam ca sĩ “quái chiêu” khi mỗi sản phẩm ra mắt là anh chàng lại gắn với một hình tượng khác nhau, từ gã bán báo dạo tinh quái trong Thật bất ngờ đến hình ảnh thư sinh trong Ngồi hát đỡ buồn của phim Cô gái đến từ hôm qua. Trong Sáng mắt chưa, khán giả thật sự ngỡ ngàng bởi tạo hình nhiều màu sắc, cùng loạt biểu cảm “xéo xắt, đắt ra miếng” của anh chàng ca sĩ quê gốc Bình Định, lớn lên ở Vũng Tàu này.

Một số hình ảnh trong MV Sáng mắt chưa của Trúc Nhân

Mặt khác, với MV Sáng mắt chưa, nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về giới tính của Trúc Nhân. Anh chàng hài hước: “Nếu xem xong Sáng mắt chưa mà mọi người nghi vấn này nọ thì chứng tỏ Trúc Nhân diễn xuất rất tốt đúng không. Hiện tại, việc nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật đồng tính của giới LGBT không còn mới mẻ, quan trọng mình chọn cách thể hiện thế nào. Ngoài ra, Nhân muốn góp một tiếng nói nhỏ của mình cho mọi người thấy rằng LGBT không xấu, không cần phải đi tranh giành hạnh phúc từ tay người khác. Đó là lý do Nhân chọn cái kết này cho MV”.