Queen (Brian May và Roger Taylor) mở màn Lễ trao giải Oscar với ca khúc huyền thoại You are the champion của nhóm. Bộ phim Bohemian rhapsody kể về sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao cùng những góc khuất bên dưới ánh đèn sân khấu của 4 thành viên nhóm Queen cùng giọng ca chính Freddie Mercury là tác phẩm nhận được nhiều đề cử quan trong nhất tại Oscar năm nay, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Phim hay nhất

Trước Oscar, Regina King đã nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim If Beale Street Could Talk của đạo diễn Barry Jenkins. Trên sân khấu, nữ diễn viên 47 tuổi đã có một bài phát biểu nhấn mạnh về nữ quyền

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Regina King, ngôi sao If Beale Street Could Talk. Bộ phim mới của đạo diễn Moonlight gây tiếc nuối khi vắng mặt tại đề cử Phim hay nhất năm nay.

Black Panther vượt qua những đối thủ nặng ký như The Favourite, Roma và First Man để giành cú đúp giải thưởng ở mảng Thiết kế sản xuất. Nhà thiết kế Hannah Beachler cũng là phụ nữ da màu đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.

Ngoài giải Oscar, Người Nhện: Vũ trụ mới "ẵm" giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Annie Awards lần thứ 46, giải Quả cầu vàng lần thứ 76, giải Bình chọn của những nhà phê bình lần thứ 24 và giải "Oscar nước Anh" lần thứ 72. Tác phẩm đem đến sự mãn nhãn cho khán giả bởi những pha chiến đấu gây cấn, đồ họa được chăm chút kỹ lưỡng và âm nhạc tuyệt vời. Là phim chuyển thể được chấm 97% trên Rotten Tomatoes, được khen là "tỏa sáng", "phim hoạt hình siêu anh hùng hay nhất năm", Người Nhện: Vũ trụ mới cho thấy sự sáng tạo ở chỗ rất trung thành với bản truyện tranh. Spider-Man: Into the Spider-Verse còn dẫn đầu phòng vé toàn cầu hồi cuối tháng 12.2018 với gần 400 triệu USD.

Trailer Spiderman: Into the Spider-verse

Ban đầu, Spiderman: Into the Spider-verse bị hoài nghi vì có nam diễn viên chính là người da màu, thế nhưng chất lượng tuyệt vời của bộ phim đã khiến dư luận phải "câm lặng"

Phim hoạt hình hay nhất thuộc về Spiderman: Into the Spider-verse. Bộ phim chiến thắng rất sít sao bởi đây là hạng mục được đánh giá là có nhiều đối thủ ngang tài ngang sức như Incredibles 2, Isle of Dogs, Ralph Breaks the Internet...

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles và J.D. Schwalm nhận giải Best Visual Effects award cho First Man

Bằng chứng là ở đường đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho thấy sự xuất hiện của các diễn viên đa chủng tộc. Các diễn viên da màu cũng được đánh giá cao hơn khi xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, Black Panther của Marvel trở thành phim siêu anh hùng đầu tiên có tên trong đề cử Phim hay nhất, điều chưa từng có tiền lệ. Hannah Beachler (Black Panther) trở thành người da màu đầu tiên được đề cử có hạng mục Thiết kế xuất sắc nhất. Spike Lee cũng là đại diện tiêu biểu của nhóm này khi là ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng Đạo diễn xuất sắc nhất với BlacKkKlansman.

Ảnh: Reuters Sân khấu Oscar lần thứ 91

Bên cạnh đó, nhà soạn nhạc Terence Blanchard (BlacKkKlansman), biên tập phim Barry Alexander Brown (BlacKkKlansman), nam diễn viên Sam Elliott (A star is born), diễn viên Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) và biên kịch Paul Schrader (First Reformed) đều là những cái tên được đề cử lần đầu. Oscar 2019 cũng đánh dấu lần đầu tiên hai nữ diễn viên Mexico là Yalitza Aparermo và Marina de Tavira của phim Roma lần lượt được đề cử ở hai hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bốn trong số năm tác phẩm được đề cử tại hạng mục Phim hay nhất đều có các nhân vật LGBT (Bohemian Rhapsody , The Favourite , Green Book và A star is born). Đặc biệt, hai bộ phim nhận nhiều đề cử nhất tại Oscar năm nay là Roma và The Favourite đều không có nam chính.